Ciclismo, stanotte scattano i Mondiali: le speranze dell’Italia

Ciclismo, scattano stanotte i Mondiali di Wollongong (Australia), che assegneranno medaglie in tre diverse categorie (élites, Under 23 e juniores). L’Italia, regina dello scorso medagliere, coltiva subito ambizioni di gloria con Filippo Ganna.

Ormai ci siamo: stanno per partire i Mondiali di Wollongong, l’ultimo grande appuntamento della stagione internazionale di ciclismo. Sul circuito australiano si assegneranno ben 36 medaglie, per un totale di 12 prove, nell’arco della prossima settimana.

L’Italia, guidata dai CT Daniele Bennati, Marco Velo, Paolo Sangalli , Marino Amadori e Dino Savoldi si presenta a questa rassegna da regina uscente del medagliere. Le aspettative sono alte, anche se il CT Bennati ha lasciato intendere che, almeno per la prova élite maschile su strada, ci toccherà recitare un ruolo da comprimari. La squadra, capitanata da Trentin (argento mondiale nel 2019) e Alberto Bettiol punta su tanti ragazzi che si sono fatti notare nelle categorie giovanile (Simone Battistella, campione del mondo Under 23 nel 2019), ma sembra mancare quell’uomo in grado di restare coi migliori fino alla fine.

Il logo ufficiale dei Campionati del mondo di ciclismo Wollongong 2022. Immagine dall’account Twitter della manifestazione

Si parte, ad ogni modo, con la cronometro élite, dove l’Italia si fregia del titolo di campione in carica, e può dunque contare su uno slot aggiuntivo (tre corridori invece che due): ad accompagnare il campione uscente, Filippo Ganna, saranno Mattia Sobrero ed Edoardo Affini. Per il verbanese la caccia all’oro non sarà così scontata, visto che la Svizzera, in modo particolare, schiera un duo piuttosto agguerrito, composto da Stefan Bissegger e Stefan Kung, rispettivamente campione e vicecampione europeo in carica della specialità.

Tra le donne, a difendere i colori azzurri nella prova élite a cronometro saranno Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, ma le aspettative più alte sono riposte nella prova in linea, dove a capitanare le azzurre ci sarà Elisa Balsamo, campionessa mondiale e vicecampionessa europea in carica.

Tra i giovani, occhi in particolare sulla squadra juniores femminile, dove Eleonora Ciabocchi (argento in linea agli ultimi Europei di Anadia), è la punta di diamante di una squadra che conta anche sull’apporto di Federica Venturelli (bronzo nella stessa gara, nonché due medaglie negli Europei su pista). Da tenere in considerazione anche Nicolas Milesi nella crono Under 23 (bergamasco già d’oro nella mixed team dei Campionati europei) e Dario Belletta (medagliato negli ultimi Mondiali juniores su pista).