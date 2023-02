Ciclismo, Pogacar fa sua la Vuelta Andalucia. A Fraile l’ultima tappa

Ciclismo, Tadej Pogacar conferma il primo posto alla Vuelta Andalucia nella tappa che va da Otura a Alhaurin, e ha visto trionfare lo spagnolo Omar Fraile (Ineos) sui nostri Alessandro Covi (UAE Emirates) e Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious).

La missione è compiuta: Tadej Pogacar vince la Vuelta Andalucia dopo una settimana dominata, che l’ha visto trionfare in tre delle cinque tappe in programma, e si prepara a una nuova stagione da protagonista. Il fenomeno della UAE Emirates, la squadra che aveva sin qui vinto tutte le tappe di questa “Ruta del Sol” e anche oggi ha portato un corridore sul podio, aveva un vantaggio di 1:14 su Mikel Landa, alla vigilia di questo appuntamento, e oggi gli è bastato gestire per portarsi a casa la maglia gialla di leader della classifica generale, con un distacco di 1:23 complessivo.

La vittoria, almeno per una volta, non è stata appannaggio della UAE, qaunto piuttosto della Ineos Grenadiers, che festeggia il successo dell’esperto Omar Fraile, che precede sul gradino più alto del podio due corridori italiani, Alessandro Covi, della stessa UAE, e Andrea Pasqualon della Bahrain Victorious.

Tadej Pogacar vince la Vuelta Andalucia. Immagine dall’account Twitter della UAE Emirates (@TeamEmiratesUAE)

La fuga a sette ha visto il belga De Bondt, della Alpecin, ultimo ad essere ripreso a 10 chilometri dalla fine. Negli ultimi 1000 metri Pogacar ha vestito i panni dell’uomo squadra, provando a tirare la volata in favore del giovane Covi, che lo scorso anno aveva vinto in questa corsa la classifica a punti, ma ad avere la meglio è stato Fraile, che ha preso meglio le misure nello sprint decisivo e si è lasciato dietro il ventiquattrenne piemontese. Chiude il podio un ottimo Andrea Pasqualon.