Chukwueze lascia il Milan: Prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni

Samuel Chukwueze lascia ufficialmente l’AC Milan e approda in Premier League. L’esterno offensivo nigeriano è stato ceduto al Fulham in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, l’operazione potrebbe arrivare a costare complessivamente fino a 30 milioni di euro nel caso in cui il club inglese decidesse di esercitare l’opzione e fossero inclusi alcuni bonus legati alle prestazioni.

Non è prevista alcuna obbligatorietà di riscatto: la decisione finale dipenderà esclusivamente dalle condizioni stabilite nel contratto e dalle valutazioni del Fulham a fine stagione.

Chukwueze pronto a rilanciarsi in Premier League

Arrivato al Milan nell’estate del 2023 dal Villarreal per 21,1 milioni di euro più 7 milioni di bonus, il 26enne ha disputato 70 partite con la maglia rossonera, realizzando 8 gol e servendo 6 assist. Nonostante le aspettative e il cambio di più allenatori, l’esterno non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso nel progetto milanista.

Nel suo primo messaggio da giocatore del Fulham, Chukwueze si è mostrato entusiasta:

“Sono felicissimo di essere qui. È un club fantastico. Mi sento già a casa, perché ho persone che conosco intorno a me. Non vedo l’ora di iniziare.”

Con 46 presenze e 7 gol con la Nazionale nigeriana, l’attaccante proverà ora a rivitalizzare la sua carriera in Premier League, puntando a ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico dei Cottagers.

Rivoluzione in casa Milan

Quella di Chukwueze è solo una delle tante operazioni che hanno caratterizzato la sessione estiva del Milan. La società rossonera ha infatti deciso di snellire la rosa cedendo diversi giocatori tra cessioni definitive e prestiti: tra questi Tijjani Reijnders, Theo Hernandez, Malick Thiaw, Noah Okafor, Emerson Royal, Alex Jimenez e Yunus Musah.

Il club di via Aldo Rossi punta così a rimodellare la squadra in vista della nuova stagione, investendo su un progetto più sostenibile e su profili considerati più funzionali al gioco del nuovo allenatore.