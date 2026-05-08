Chivu verso il rinnovo fino al 2028: i nerazzurri blindano il tecnico dello Scudetto

Chivu - Stadiosport.it

L’Inter sembra ormai pronta a blindare Cristian Chivu dopo una stagione che ha completamente rilanciato il progetto nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, la società avrebbe deciso di premiare il tecnico con un nuovo contratto fino al 2028, accompagnato anche da un importante aumento dell’ingaggio.

La scelta di affidare la panchina a Chivu la scorsa estate aveva inizialmente diviso tifosi e addetti ai lavori. L’ex difensore nerazzurro arrivava infatti con poca esperienza ai massimi livelli e con il peso di raccogliere un’eredità molto complicata. Nel giro di pochi mesi, però, il tecnico rumeno è riuscito a conquistare ambiente, società e spogliatoio grazie a risultati immediati e a un’identità di gioco molto chiara.

L’Inter ha mostrato continuità per tutta la stagione, imponendosi come una delle squadre più solide e spettacolari del campionato. Il gruppo ha ritrovato aggressività, equilibrio e soprattutto mentalità vincente, elementi che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare uno Scudetto considerato da molti quasi inaspettato a inizio anno.

Proprio per questo motivo la dirigenza avrebbe deciso di accelerare per il rinnovo. L’obiettivo sarebbe quello di dare immediatamente stabilità al progetto tecnico e costruire un nuovo ciclo attorno all’allenatore che ha riportato entusiasmo e risultati.

Chivu ha convinto società e spogliatoio

Uno degli aspetti più apprezzati all’interno dell’ambiente interista riguarda il rapporto creato da Chivu con la squadra. Il tecnico è riuscito rapidamente a entrare nella testa dei giocatori, ottenendo compattezza e grande disponibilità da parte del gruppo.

Anche i momenti più complicati della stagione sono stati gestiti con personalità, senza mai perdere il controllo dello spogliatoio. Questo ha rafforzato ulteriormente la fiducia della società nei suoi confronti.

Il legame storico di Chivu con l’Inter ha avuto un peso importante anche a livello ambientale. Da ex protagonista del Triplete a tecnico campione d’Italia, il suo percorso viene ormai vissuto quasi come una naturale continuazione della sua storia nerazzurra.

La dirigenza considera inoltre molto importante la sua capacità di lavorare con i giovani. Durante la stagione diversi talenti hanno trovato spazio e crescita all’interno della rosa, elemento che si sposa perfettamente con le strategie future del club.

L’Inter vuole costruire un nuovo ciclo vincente

Il possibile rinnovo fino al 2028 rappresenterebbe un messaggio molto chiaro anche in ottica mercato. L’Inter vuole evitare qualsiasi incertezza e dare continuità a un progetto tecnico che ha già portato risultati importanti nel giro di pochi mesi.

La società sarebbe convinta che Chivu possa ancora migliorare la squadra, soprattutto in campo europeo, dove i nerazzurri vogliono tornare a essere protagonisti in modo stabile.

Molto dipenderà anche dalle prossime mosse sul mercato estivo. L’Inter potrebbe infatti intervenire per ringiovanire ulteriormente la rosa e costruire una squadra ancora più adatta alle idee dell’allenatore rumeno.

Dopo anni di continui cambiamenti e stagioni altalenanti, il club sembra aver finalmente trovato una figura capace di unire identità, risultati e appartenenza.

E proprio per questo motivo il rinnovo di Chivu viene ormai considerato soltanto una questione di tempo.