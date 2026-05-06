Bayern Monaco – PSG LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime Video

Dove vedere Bayern Monaco – PSG in Diretta Tv e Streaming Live, Semifinale Champions League, Mercoledì 6 Maggio ore 21:00.

A distanza di appena otto giorni dalla spettacolare sfida andata in scena a Parigi vinta dai parigini con un pirotecnico 5 a 4, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain tornano ad affrontarsi in una delle semifinali più attese della stagione di Champions League.

Mercoledì sera l’Allianz Arena sarà il teatro del secondo capitolo di una doppia sfida che ha già conquistato tifosi e appassionati di calcio europeo.

L’incredibile match disputato al Parc des Princes ha regalato emozioni continue e una valanga di gol, entrando di diritto nella storia della competizione come una delle semifinali più spettacolari mai viste. Il PSG è riuscito a imporsi con un pirotecnico 5-4, resistendo nel finale al tentativo di rimonta del Bayern Monaco dopo una partita ricca di ribaltamenti, occasioni e colpi di scena.

Ora la qualificazione alla finale resta completamente aperta. I campioni tedeschi punteranno sulla spinta del pubblico di casa per ribaltare il risultato e inseguire una nuova finale europea, mentre il club parigino proverà a difendere il prezioso vantaggio conquistato all’andata per continuare il proprio sogno continentale.

L’attesa è altissima per una gara che promette ancora spettacolo, intensità e grandi protagonisti in campo, con due delle squadre più forti d’Europa pronte a giocarsi tutto in novanta minuti decisivi.

La semifinale d’andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha regalato uno spettacolo incredibile, capace di tenere con il fiato sospeso sia i tifosi presenti sugli spalti sia gli appassionati neutrali davanti alla televisione. Il clamoroso 5-4 maturato al Parc des Princes ha trasformato la sfida in una delle partite più spettacolari mai viste nella fase finale della Champions League, con continui ribaltamenti di fronte e difese spesso travolte dalla qualità offensiva delle due squadre.

Nel corso della prima ora di gioco il tridente offensivo del PSG, formato da Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, ha dominato la scena. I tre attaccanti hanno messo insieme ben sette partecipazioni dirette ai gol, mandando in enorme difficoltà la retroguardia bavarese e costruendo il vantaggio che sembrava aver indirizzato definitivamente il confronto.

Quando i francesi si sono portati sul 5-2, la partita sembrava ormai chiusa, ma il Bayern Monaco ha dimostrato ancora una volta il proprio carattere. Nel giro di appena quattro minuti i tedeschi sono riusciti a riportarsi sul 5-4, riaprendo completamente il discorso qualificazione e preparando un ritorno all’Allianz Arena che si preannuncia esplosivo e ricco di tensione.

Formazioni Ufficiali di Bayern Monaco – PSG:

Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz, Harry Kane.

Allenatore: Vincent Kompany

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Allenatore: Luis Enrique

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Dove vedere Bayern Monaco – PSG in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Bayern Monaco – PSG

Data: Mercoledì 6 Maggio 2026

Mercoledì 6 Maggio 2026 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissimo spareggio di Champions League che vedrà di fronte il Bayern Monaco e PSG.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio della Ceramica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca di Bayern Monaco – PSG sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

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Come arriva il Bayern Monaco:

Per l’allenatore del Bayern, Vincent Kompany, la gara di Parigi è stata particolarmente difficile da digerire. Costretto a seguire il match dalla tribuna a causa della squalifica, il tecnico ha assistito a un dato storico estremamente negativo per il club tedesco: era infatti da 31 anni che il Bayern non subiva cinque reti in una singola partita di Champions League.

Anche le statistiche storiche non sorridono ai bavaresi. Nelle precedenti dieci occasioni in cui il Bayern aveva perso l’andata di una semifinale europea, il club è riuscito a ribaltare il risultato soltanto una volta, nella stagione 1981-82 contro il CSKA Sofia in Coppa dei Campioni.

La formazione tedesca arriva inoltre da un periodo insolito di difficoltà. Il recente pareggio per 3-3 contro l’Heidenheim in Bundesliga ha allungato la striscia senza vittorie del Bayern, che non aveva mai disputato due gare consecutive senza successi nel corso della stagione 2025-26. In quella partita è stato decisivo il gol nei minuti di recupero di Michael Olise, entrato dalla panchina e autore della rete del definitivo pareggio.

Nonostante i problemi difensivi, i numeri offensivi restano impressionanti. Dopo la clamorosa rimonta da 0-3 a 4-3 contro il Mainz 05 dello scorso aprile, il Bayern continua a confermarsi una squadra devastante in attacco. Le ultime tre partite dei tedeschi hanno prodotto addirittura 22 gol complessivi, mentre nelle ultime undici gare sono state segnate ben 59 reti, con una media superiore ai cinque gol per incontro.

Come arriva il PSG:

Nonostante il clamoroso 5-4 maturato nella semifinale d’andata di Champions League, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha respinto con forza le critiche rivolte alle difese delle due squadre. Il tecnico spagnolo ha definito “un’opinione assurda” l’idea che una gara con nove reti sia necessariamente sinonimo di cattiva organizzazione difensiva, sottolineando invece l’altissimo livello offensivo mostrato da entrambe le formazioni.

Per il PSG, il successo ottenuto al Parc des Princes potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa verso la finale europea. I numeri sorridono infatti ai parigini: nelle competizioni UEFA il club francese ha superato il turno in 36 delle 43 occasioni in cui aveva vinto la gara d’andata di una sfida a eliminazione diretta. Ancora più significativa la statistica relativa ai successi con un solo gol di vantaggio, situazione nella quale il PSG si è qualificato 14 volte su 17.

Anche nell’ultimo impegno di campionato la squadra di Luis Enrique ha confermato il proprio stile offensivo e spettacolare. Pur non avendo ancora conquistato matematicamente il titolo di Ligue 1, il tecnico ha scelto di effettuare diverse rotazioni contro il Lorient. La partita si è chiusa sul 2-2 dopo continui capovolgimenti di fronte, con gli ospiti capaci di rimontare due volte i parigini.

Se in casa il PSG continua a concedere qualcosa, il rendimento esterno dei campioni d’Europa è invece impressionante. I francesi hanno vinto le ultime sei trasferte consecutive in tutte le competizioni e arrivano alla sfida dell’Allianz Arena dopo cinque gare fuori casa terminate senza subire reti.

Proprio questo dato rende ancora più affascinante la semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, soprattutto considerando il rendimento dei bavaresi davanti al proprio pubblico. Negli ultimi sei confronti casalinghi contro il PSG, il Bayern ha ottenuto cinque vittorie segnando ben 15 gol complessivi, confermando una tradizione molto favorevole contro i francesi all’Allianz Arena.

La sfida potrebbe inoltre entrare ulteriormente nella storia della competizione anche dal punto di vista statistico. Sia il Bayern sia il PSG sono vicinissimi al record di gol realizzati in una singola edizione della Champions League, primato detenuto dal FC Barcelona con 45 reti. I parigini sono attualmente arrivati a quota 43 gol, mentre il Bayern segue a 42, numeri che testimoniano la straordinaria potenza offensiva delle due squadre.

Chi riuscirà a conquistare la finale potrebbe poi affrontare una tra Arsenal e Atletico Madrid nell’atto conclusivo di Budapest, in una Champions League che si sta già rivelando tra le più spettacolari degli ultimi anni.

Pronostico Bayern Monaco – PSG:

Secondo le previsioni della vigilia, la semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain potrebbe trasformarsi ancora una volta in uno spettacolo ricco di gol e colpi di scena. Dopo il clamoroso 5-4 dell’andata, molti analisti si aspettano un’altra sfida ad altissima intensità offensiva, con i bavaresi favoriti per completare una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Il pronostico più discusso nelle ultime ore vede infatti il Bayern Monaco imporsi per 4-2 all’Allianz Arena, risultato che consentirebbe alla squadra allenata da Vincent Kompany di conquistare la qualificazione alla finale di Champions League con un incredibile 8-7 complessivo nel doppio confronto.

Uno degli aspetti che potrebbe incidere maggiormente sull’equilibrio della partita è l’assenza di Achraf Hakimi. Il laterale del PSG viene considerato da molti addetti ai lavori uno dei migliori difensori al mondo grazie alla sua capacità di incidere sia in fase offensiva sia in copertura. La sua eventuale indisponibilità rischierebbe di pesare enormemente sull’organizzazione della squadra francese, soprattutto contro un attacco devastante come quello del Bayern.

I numeri casalinghi dei tedeschi fanno infatti impressione. Il Bayern ha segnato almeno quattro gol in cinque delle ultime sette partite disputate all’Allianz Arena, confermando una continuità offensiva impressionante soprattutto nelle gare europee più importanti.

La squadra di Kompany sembra aver ritrovato grande fiducia nella metà campo offensiva e punta a sfruttare la spinta del proprio pubblico per ribaltare definitivamente la semifinale. Dopo aver già dimostrato all’andata di poter mettere in enorme difficoltà la difesa parigina nel finale, i bavaresi credono concretamente nella possibilità di interrompere il sogno del PSG di conquistare due Champions League consecutive.

Se il pronostico dovesse essere confermato, il doppio confronto entrerebbe definitivamente nella storia della competizione con addirittura 15 gol complessivi, un dato straordinario anche per gli standard moderni della massima competizione europea.