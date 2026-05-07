Allegri pronto a lasciare il Milan? Spuntano Xabi Alonso e Italiano come prossimi candidati

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del AC Milan appare sempre più incerto. Dopo una serie di risultati negativi che hanno complicato la corsa alla qualificazione in UEFA Champions League, all’interno dell’ambiente rossonero starebbe crescendo una forte tensione tra l’allenatore e la dirigenza.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, il rapporto tra Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe ormai ai minimi termini. Alla base del malcontento ci sarebbero soprattutto alcune operazioni di mercato che il tecnico non avrebbe condiviso. Diversi giocatori arrivati durante la stagione, infatti, non rispecchierebbero le richieste fatte dall’allenatore per costruire la rosa.

La situazione starebbe diventando sempre più delicata proprio nel momento più importante della stagione. Con soltanto tre giornate rimaste in Serie A, il rischio di restare fuori dalla Champions League potrebbe avere conseguenze molto pesanti sia sul piano economico sia su quello tecnico.

Il Milan starebbe già valutando alternative per la panchina

Dietro le quinte il club avrebbe già iniziato a guardarsi attorno per individuare eventuali sostituti. Il nome che intriga maggiormente la dirigenza sarebbe quello di Xabi Alonso, reduce dall’esperienza complicata sulla panchina del Real Madrid.

L’ex tecnico del Bayer Leverkusen era considerato uno dei profili emergenti più interessanti del calcio europeo dopo lo straordinario lavoro svolto in Germania. Tuttavia, la sua avventura al Real Madrid si è conclusa rapidamente, con l’esonero arrivato dopo appena 34 partite.

Nonostante il forte interesse del Milan, la pista sembra però molto difficile. Secondo le indiscrezioni, Alonso sarebbe infatti già in trattativa avanzata con il Chelsea FC, club che continua a cercare stabilità tecnica dopo stagioni estremamente turbolente.

La concorrenza economica della società inglese potrebbe quindi complicare enormemente i piani rossoneri, soprattutto nel caso in cui il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Vincenzo Italiano torna d’attualità per il Milan

Se l’opzione Xabi Alonso dovesse definitivamente sfumare, il nome più concreto diventerebbe quello di Vincenzo Italiano.

L’attuale tecnico del Bologna FC 1909 era già stato valutato dal Milan prima dell’arrivo di Allegri e continua a piacere molto per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre negli ultimi anni.

Italiano aveva impressionato soprattutto dopo la vittoria contro il Milan nella finale di Coppa Italia della passata stagione, risultato che aveva ulteriormente consolidato la sua reputazione nel panorama calcistico italiano.

Nonostante una stagione meno brillante rispetto alle aspettative con il Bologna, il tecnico viene ancora considerato uno degli allenatori italiani più interessanti dal punto di vista tattico. Il suo stile offensivo e aggressivo rappresenterebbe anche un cambio netto rispetto all’approccio più pragmatico di Allegri.

Molto dipenderà però dal finale di stagione del Milan. Una qualificazione in Champions potrebbe ancora cambiare gli equilibri interni, mentre un eventuale fallimento rischierebbe di accelerare definitivamente la rivoluzione tecnica a Milanello.