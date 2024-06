Chi sono i tennisti italiani tra i primi 1000 al mondo [Giugno 2024]

Mai l’Italia aveva avuto un tennista numero 1 al mondo nel ranking ATP. Tuttavia, non è solo Jannik Sinner – per quanto, gemma più rilevante – a muovere il movimento tennistico italiano. Un movimento che, per intenderci, conta ben 83 tennisti italiani tra i primi 1.000 al mondo, con una vitalità che si fa peraltro ben vedere già nella top 100, dove oltre a Sinner si contano Musetti (30), Arnaldi (34), Darderi (36), Cobolli (49), Sonego (57), Berrettini (60), Nardi (72) e Fognini (96).

Ecco la lista completa aggiornata al 19 giugno 2024 secondo il live ranking ATP:

N Nome Età 1 Jannik Sinner 22 30 Lorenzo Musetti 22 34 Matteo Arnaldi 23 36 Luciano Darderi 22 49 Flavio Cobolli 22 57 Lorenzo Sonego 29 60 Matteo Berrettini 28 72 Luca Nardi 20 96 Fabio Fognini 37 125 Stefano Napolitano 29 130 Francesco Passaro 23 133 Matteo Gigante 22 149 Mattia Bellucci 23 153 Giulio Zeppieri 22 157 Andrea Pellegrino 27 205 Andrea Vavassori 29 213 Franco Agamenone 31 231 Stefano Travaglia 32 242 Enrico Dalla Valle 26 255 Francesco Maestrelli 21 270 Samuel Vincent Ruggeri 22 292 Giovanni Fonio 26 296 Alexander Weis 27 303 Gianluca Mager 29 342 Lorenzo Giustino 32 344 Riccardo Bonadio 30 365 Marco Cecchinato 31 375 Raúl Brancaccio 27 387 Alessandro Giannessi 34 397 Giovanni Oradini 26 402 Edoardo Lavagno 25 403 Marcello Serafini 21 404 Andrea Picchione 26 407 Federico Gaio 32 413 Francesco Forti 24 471 Federico Arnaboldi 24 481 Federico Iannaccone 25 503 Jacopo Berrettini 25 507 Gabriele Piraino 20 511 Salvatore Caruso 31 527 Gabriele Pennaforti 23 538 Gianmarco Ferrari 23 540 Andrea Guerrieri 25 594 Luca Giacomini 26 611 Fabrizio Andaloro 23 618 Lorenzo Rottoli 22 620 Giuseppe La Vela 23 630 Luca Castagnola 22 631 Luca Potenza 23 641 Gian Marco Moroni 26 652 Fausto Tabacco 22 655 Facundo Juárez 26 678 Tommaso Compagnucci 24 694 Lorenzo Carboni 18 697 Alessandro Pecci 23 723 Peter Buldorini 19 740 Giorgio Tabacco 20 755 Lorenzo Bocchi 26 760 Massimo Giunta 19 762 Julian Ocleppo 26 768 Samuele Pieri 22 769 Leonardo Rossi 21 783 Lorenzo Claverie 21 805 Mariano Tammaro 20 818 Luigi Sorrentino 26 819 Luca Fantini 23 831 Luciano Carraro 26 834 Gianluca Cadenasso 19 857 Niccolo Catini 26 865 Federico Bondioli 19 874 Gabriele Bosio 23 895 Francesco Ferrari 26 898 Gabriele Maria Noce 28 908 Daniel Bagnolini 21 916 Michele Ribecai 21 919 Gian Matias Di Natale 26 920 Stefano Reitano 26 922 Andrea Bacaloni 22 943 Valerio Perruzza 24 957 Pietro Marino 23 966 Federico Cina 17 969 Noah Perfetti 23 993 Carlo Alberto Caniato 18

