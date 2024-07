Chi si aggiudicherà lo Scudetto 2024-2025?

Per la vittoria del Campionato di Serie A 2024-25 l’Inter di Inzaghi parte ancora in pole position, attenzione però al nuovo Napoli di Antonio Conte

Chi riuscirà il prossimo anno a spodestare la regina Inter dal trono tricolore? Questa la domanda che si stanno ponendo tifosi e appassionati di calcio, che non vedono l’ora di vivere le emozioni della nuova Serie A 2024-2025.

Dopo la disastrosa parentesi della Nazionale a Euro 2024, il calcio italiano ha tanta voglia di rilanciarsi, almeno a livello di club, offrendo un torneo avvincente e pieno di colpi di scena.

Ma sarà veramente così? Ci saranno più squadre capaci di impensierire la straripante Inter dello scorso anno? Come sempre, molto dipenderà dalla sessione di mercato estiva, dai colpi che le formazioni storicamente più blasonate saranno in grado di mettere a segno. Douglas Luiz è certamente uno di questi – la Juventus ha speso più di 50 milioni di euro per lui – ma, per ora, l’unico.

Con Taremi e Zieliński la rosa nerazzurra è stata puntellata

Stando ai pochi colpi di mercato di fine giugno, l’Inter in questo momento è la favorita per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Non soltanto perché lo ha vinto lo scorso anno, ma soprattutto per l’organico a disposizione. La rosa dell’Inter è la più completa e quello meglio assortitoa ed è migliorata grazie agli inserimenti di Taremi in attacco e Zieliński a centrocampo. Da non sottovalutare c’è poi il fatto che il gruppo nerazzurro non è stato smantellato ma rinforzato “chirurgicamente”. Questo aspetto è stato valutato più che positivamente dai bookmaker online, che, quando si tratta di quote Serie A per la conquista del tricolore, vedono dietro ai nerazzurri soltanto il Napoli di Conte.

A Napoli il “fattore Conte” può fare la differenza

Il Napoli di Conte potrebbe contendere lo scudetto all’Inter, se sarà in grado di trattenere Di Lorenzo e K’varatskhelia e ingaggiare Chiesa e Lukaku. Nell’idea di gioco che ha in mente l’ex allenatore dell’Inter, c’è nuovamente il belga pronto a fare da boa là davanti, che sulle fasce potrebbe essere ben innescato dall’italiano, oggi della Juve, e dal georgiano. Due esterni alti di questa qualità sono l’ideale per ritrovare il vero Romelu, che ai tempi nerazzurri, da solo, palla al piede, seminava il panico tra le difese avversarie. Proprio la difesa è un reparto a cui Conte tiene molto, che con l’arrivo di Buongiorno dal Torino potrebbe ritrovare quella compattezza che nell’ultima annata è venuta meno. In realtà a venire meno nella formazione partenopea c’è stato un po’ tutto, per esempio la personalità in mezzo al campo, che un condottiero come l’allenatore leccese saprebbe ridare a professionisti che non possono aver dimenticato come si gioca a calcio soltanto un anno dopo la conquista del terzo storico scudetto.

E Milan e Juventus?

Milan e Juventus, in questo momento, sono due cantieri aperti. Il Milan, dopo l’arrivo di Fonseca, è alla ricerca di uno/due rinforzi in attacco, dopo che Giroud ha lasciato per andare a giocare negli USA. Oltre a Zirkzee, che alla corte rossonera potrebbe non arrivare a causa delle commissioni, 15 milioni, richieste dal suo procuratore, sono calde le piste Lukaku e Abraham.

Il belga se potesse sceglierebbe Conte, e dunque il Napoli, l’inglese fisicamente non dà grandi sicurezze. La Juventus, diversamente, con l’arrivo di Thiago Motta sta smantellando la squadra che fu di Allegri, visto che Chiesa, Rugani, Kostić e Milik non faranno parte del progetto.

Al di là dell’arrivo di Douglas Luiz a centrocampo, c’è ancora molto da fare, per esempio arrivare a Calafiori, pupillo di Thiago Motta e uno dei più interessanti prospetti della difesa.

A Euro 2024 il giocatore del Bologna ha fatto bene, soprattutto in fase propositiva, quando ha sfornato l’assist per Zaccagni che, al minuto 95, ha salvato l’Italia dall’eliminazione ai gironi.

Ci ha pensato poi la Svizzera a riportare la nostra Nazionale con i piedi per terra, con un secco 2 a 0 che non ammette repliche. Ma questa è un’altra storia, che l’Italia del calcio vuole lasciarsi alle spalle, con la Serie A del 2024-2025 che si spera scoppiettante e piena di colpi di scena.

