Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, vorrà far dimenticare l’ultima stagione, nella quale non è riuscita a conquistare un posto in Europa.

Le sue amichevoli sono state programmate nelle date seguenti: contro l’Auane il 16 luglio, contro il Mantova il 20 luglio, contro l’ Adana Demirspor il 28 luglio, il 31 contro il Brest, il 3 agosto contro il Girona.

Al momento non sono state indicate i canali e le dirette streaming che seguiranno questi eventi.

