Chelsea: offerta ufficiale dei Ricketts ad Abramovich

Guerra russo-ucraina, Abramovich costretto a vendere il Chelsea: offerta ufficiale in arrivo da Thomas Ricketts, patron dei Chicago Clubs.

Thomas Ricketts si propone per acquistare il Chelsea: l’imprenditore americano, proprietario della squadra di baseball dei Chicago Clubs, sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per rilevare le quote del club londinese da Roman Abramovich.

Il petroliere russo si vede infatti costretto a cedere la squadra di cui è proprietario dal 2003 per via delle sanzioni comminate dal governo Johnson, che ha congelato tutti gli asset dell’oligarca vicino a Vladimir Putin. Concessa una deroga solo per cedere il Chelsea, dopodiché Abramovich, cui è stata revocata anche la cittadinanza inglese, dovrà lasciare il Paese della Corona.

Foto del proprietario del Chelsea Roman Abramovich, fonte “Twitter”

Rocketts, in società con Ken Griffin proprietario del fondo speculativo Citadel, ha deciso di presentare la propria offerta, ad Abramovich. Il termine per gli acquirenti è stato fissato a venerdì, e la cordata Rocketts-Griffin appare in vantaggio sulla concorrenza.

Questo il comunicato col quale i due soggetti hanno annunciato la propria candidatura:

“La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, può confermare che guiderà un gruppo di investimento che farà un’offerta formale per il Chelsea Football Club venerdì – ha detto un portavoce – In qualità di operatori di lunga data di un’iconica squadra sportiva professionistica, la famiglia Ricketts e i loro partner comprendono l’importanza di investire per ottenere successi in campo, rispettando le tradizioni del club, dei tifosi e della comunità. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani a tempo debito”

