Chelsea-Manchester City dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 25-9-2021

Dove vedere Chelsea-Manchester City, match valido per la 6°giornata di Premier League. La partita si giocherà sabato 25 settembre alle 13:30 all’Etihad Stadium. Chelsea Manchester City sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

Tempi di big match anche in Premier League. Dopo il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham nella quinta giornata, si prosegue con lo scontro tra i Blues ed il Manchester City. Il Chelsea viene da un ottimo rendimento in campionato con quattro vittorie ed un solo pareggio.

Il 3-0 contro il Tottenham ha mostrato tutta la potenza degli uomini di Thomas Tuchel. I campioni d’Europa sono primi in classifica e dovranno vedersela con il Manchester City, che dista solo tre punti. I Citizens vengono dal pareggio per 0-0 contro il Southampton. Una partita sottotono per la squadra di Pep Guardiola che vorrà sicuramente un approccio diverso al match.

Entrambe le squadre sono le candidate alla vittoria del campionato. Nonostante siano passate solo poche giornate dall’inizio del campionato, i club sono tutti raggruppati e vicini. Si preannuncia già una sfida davvero entusiasmante.

Come vedere Chelsea-Manchester City in diretta streaming e tv

Partita: Chelsea-Manchester City

Data: sabato 25 settembre 2021

Orario: 13:30

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Streaming: Sky Go, Now Tv

La partita Liverpool-Chelsea sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

Per vedere l’incontro in match, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky.

Probabili formazioni Chelsea-Manchester City

Il Chelsea si presenterà con un 3-4-2-1. A porta Mendy con una difesa a tre che potrebbe prevedere Azpilicueta, Christensen assieme a Rudiger. Come centrocampisti centrali ci saranno l’italiano Jorginho al fianco Kovacic mentre sulle fasce James e Alonso. Sulla trequarti Mount e Havertz faranno da sponda all’unica punta Lukaku.

Per il Manchester City un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Ederson mentre a difesa Ake e Dias. Come terzini favoriti Walker e Cancelo. Per il centrocampo, Guardiola si affida a De Bruyne, Rodri e Gundogan. Per il reparto offensivo dovrebbero essere confermati Jesus, Torres e Grealish.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Jesus, Torres, Grealish.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente illustra, tra Manchester City e Chelsea, è sicuramente la finale di Champions League del 29 maggio 2021. A vincere furono proprio i Blues con una rete di Havertz. Per il Chelsea si è trattata della seconda Champions della storia.

In campionato, invece, l’ultimo precedente allo Stamford Bridge è terminato 3-1 per il City. In gol per gli ospiti Gundogan, Foden e De Bruyne. Per i Blues solo il gol della bandiera di Hudson-Odoi. A Manchester terminò 1-2 per il Chelsea. In vantaggio prima il City con Sterling e poi la rimonta del Chelsea prima con Ziyech e poi Marcos Alonso.

