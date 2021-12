Chelsea-Liverpool dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 2-1-2022

Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta tv e streaming live: il big match di Premier League avrà luogo il 2 gennaio alle ore 17:30 e verrà trasmesso su Sky.

È ora di Chelsea-Liverpool, sfida della ventunesima giornata di Premier League. Sfida molto importante perché decreterà, con ogni probabilità la candidata numero uno al ruolo di anti-City.

Il Chelsea viene da una serie di risultati utili consecutivi, ma il suo cammino in Premier è stato condizionato recentemente da un numero eccessivo di pareggi. Il Liverpool viene da una sconfitta di misura contro il Leicester, che aveva eliminato in Coppa di Lega, e da un pareggio col Tottenham.

Ambo le squadre, quindi, puntano a riscattarsi e conquistare tre punti che potrebbero risultare fondamentali. Un pareggio darebbe infatti il la definitivo alla fuga del Manchester City di Pep Guardiola, che attualmente ha otto punti di vantaggio su Lukaku e compagni e viaggia spedito verso la conquista di un nuovo titolo d’Inghilterra.

Pronostico Chelsea-Liverpool: scopri i nostri consigli scommesse e le probabili formazioni del big match della 21° giornata di Premier League (Foto da: news.superscommesse.it)

Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta tv e streaming

Partita: Liverpool-Chelsea

Liverpool-Chelsea Data: 2 gennaio 2022

2 gennaio 2022 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Streaming: Sky Go e Now TV

La gara Chelsea-Liverpool, in programma allo stadio Stanford Bridge di Londra il prossimo due gennaio, sarà visibile dagli utenti abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Lo streaming sarà garantito dall’app Sky Go e dalla piattaforma Now Tv, collegata sempre a Sky.

Le ultime sulle formazioni di Chelsea-Liverpool

Il Chelsea dovrebbe schierarsi con la difesa a tre e due rifinitori dietro a un’unica punta. Davanti a Mendy, custode inamovibile della porta dei “Blues”, ci sarà un terzetto composto da Azpilicueta, Christiansen e Rudiger. Pulisic e Alonso dovrebbero agire sulle corsie laterali, con la coppia di mediani formata da Kanté e Jorginho a completare uno dei reparti più forti d’Europa. Dietro all’unica punta, che sarà l’ex Inter Lukaku, giocheranno Mount e Havertz.

Risponde il Liverpool con un 4-3-3 più classico: Alisson vede confermata la propria presenza tra i pali; in difesa, se Alexander-Arnold e Robertson costituiscono la coppia titolare sulle fasce, Matip e Gomez (in vantaggio su Van Dijck) vanno a comporre la cerniera centrale. A centrocampo, se Thiago Alcantara prende il proprio posto in regia davanti alla difesa, le due mezzali sono Henderson (capitano) e Keita. In attacco, insieme all’estro di Momo Salah, ci saranno Firmino e Mané.

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christiansen, Rudiger; Pulisic, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Henderson, Thiago Alcantara, Keita; Firmino, Salah, Mané. Allenatore: Klopp.

I precedenti di Chelsea-Liverpool

Chelsea-Liverpool è una classica del calcio inglese ed europeo: le due squadre sono tra le migliori del vecchio continente e si sono affrontate tante volte nel corso della propria storia.

L’ultima gara di campionato, giocata nell’agosto scorso e valevole per la seconda giornata, è terminata in pareggio: 1-1. Le reti sono state siglate da Kai Havertz e Momo Salah, capace di rispondere, su rigore, al vantaggio segnato dal tedesco.

I due club, nel recente passato, si sono giocati anche una finale di Supercoppa Europea: era il 2019 e il Liverpool di Klopp, fresco vincitore della Champions League, batteva ai rigori (penalty decisivo sbagliato da Tammy Abraham), un Chelsea rimasto orfano del proprio condottiero Maurizio Sarri.

Domenica ci sarà da divertirsi, per una sfida tra due allenatori, Klopp e Tuchel, che fanno dell’alta intensità un loro marchio di fabbrica.

