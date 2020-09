Chelsea – Liverpool Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 20-9-2020

Nella giornata di domani (Domenica, ore 17.30) andrà in scena uno dei principali big – match per quanto riguarda il secondo turno di Premier League 2020/21. Si tratta di Chelsea – Liverpool che si disputerà allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Per quanto riguarda l’albo storico delle due compagini, quello di domani sarà il 97° confronto nel massimo campionato inglese ed il 57° in Premier League.

Le due squadre arrivano entrambe da una vittoria, guadagnata nel primo turno: con il Brighton per 3-1 per i londinesi, mentre gli uomini di Klopp hanno sofferto, e non poco, portando a casa un 4-3 contro Bielsa ed il suo Leeds United, appena tornato nella massima categoria.

Il Chelsea non dovrà rendere vano l’enorme sforzo economico che la società ha dovuto sopportare per portare a Londra innumerevoli talenti e giocatori esperti durante questo calciomercato, con l’obiettivo principale che non può non essere portare a casa quest’anno il campionato.

Il Liverpool (campione uscente), con l’arrivo di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco, prosegue la sua campagna acquisti molto attenta e scrupolosa con la voglia di dimostrare anche in questo campionato che sono la squadra da battere.

Ultime news sulle formazioni di Chelsea e Liverpool

I londinesi schierano la formazione tipo, con pochi volti nuovi tra i titolari, fatta eccezione per il centrocampista offensivo Havertz e la punta tedesca Werner, (che ha ormai soppiantato l’esperto Giroud) entrambi provenienti dalla BundesLiga. Compagni di Havertz saranno Huson- Odoi e Mason Mount. Altre certezze sono Kanté e Jorginho a centrocampo ed un altro tedesco, Rudiger, in difesa, a proteggere insieme ad Azpilicueta, Zouma ed il giovane James, la porta di Kepa.

Per quanto riguarda la squadra di Kloop, la parola d’ordine qui è continuità. La formazione è quella classica che ha portato così tanti successi e soddisfazioni. L’attacco è sempre affidato alle tre punte classiche che rispondono ai nomi di Salah, Firmino, Mané, con a centrocampo Henderson, Fabinho e l’olandese granitico Wijnaldum. I due terzini dovrebbero essere (tranne stravolgimenti) Alexander-Arnold e Robertson, con la parte centrale della difesa affidata a Van Dijk e Gomez.

Probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Werner.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum;

Salah, Firmino, Mane.

Si preannuncia subito, quindi, uno scontro fra titani. Da registrare ancora l’assenza di tifoseria sugli spalti. ma i vari appassionati di calcio inglese potranno assistere alla partita in TV o in streaming.

Come vedere Chelsea – Liverpool in diretta TV e Streaming

La sfida Chelsea-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in scena sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Per quanto riguarda lo streaming gli abbonati Sky potranno seguirla su SkyGO, tramite app o PC.

Inoltre (sempre per gli utenti Sky) la diretta della partita sarà anche su Now TV (disponibile se si acquista l’apposito pacchetto promozionale).

