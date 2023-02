Champions League volley: l’Italia avanza con sei squadre su sei in testa ai gironi

Champions League volley, conclusa la fase a gironi è momento di tracciare i bilanci: l’Italia avanza con sei squadre su sei in testa al girone. Eliminata solo Busto Arsizio in CEV Cup.

È grande Italia nelle competizioni del volley europeo: la settimana che volge al termine, oltre ad offrire la ventesima giornata dei massimi campionati nostrani, ha visto andare in scena l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, che promuove, tanto al maschile quanto al femminile, tutte le squadre tricolore quali vincitrici dei rispettivi raggruppamenti, con una nota di particolare merito per Novara, che mercoledì, nel recupero della gara inizialmente posticipata per il grave evento sismico che ha colpito Turchia e Siria, ha battuto a domicilio le campionesse d’Europa in carica del Vakifbank 3-1 (19-25; 25-17; 22-25; 23-25) costringendole, insieme alle connazionali del Fenerbahce, altra corazzata beffata nella fase a gironi dalle tedesche dello Stoccarda, alla fatica supplementare dei playoff, da giocarsi in gara di andata/ritorno contro le polacche del Lodz, qualificate quali migliori terze della fase a gironi.

Sarà invece proprio lo Stoccarda ad affrontare Novara nei quarti di finale, giacché entrambe sono risultate essere le “peggiori” tra le cinque squadre vincitrici dei gironi. Quarti di finale che vedono presenti anche le altre due compagini italiane impegnate nella competizione: Conegliano, che ha vinto il gruppo A a punteggio pieno, e Milano, che ha lasciato solo due punti nella Pool B, vedendosi contrapposta alle francesi del Volero Le Cannet, da qualche anno presenza fissa nelle coppe europee.

Completa il novero delle magnifiche cinque l’Eczacibasi di Tijana Boskovic, che come Conegliano ha vinto il proprio gruppo (Pool E) a punteggio pieno, e ora aspetta di conoscere il proprio avversario, che uscirà nella sfida dei playoff tra il Volero e le polacche del Rzeszow, mentre Milano spera di evitare lo spauracchio Vakif, impegnato contro il Lodz proprio nei playoff, e Conegliano osserva interessata la sfida tra Fenerbahce e Chemik Police, con le turche ampiamente favorite.

Il risultato della sfida tra Vakif e Novara. Immagine presa dall’account Twitter della CEV Champions League femminile (@CEVVolleybalCL)

Anche in campo maschile, l’Italia porta tre rappresentative ai quarti di finale. I ragazzi hanno concluso la propria fase a gironi con una settimana d’anticipo rispetto al parterre femminile, e conoscono già i rispettivi avversari dei quarti di finale.

La Lube Civitanova, che si era classificata tra le “peggiori” prime vincendo il gruppo C con 16 punti, se la dovrà vedere contro i turchi dell’Halkbank Ankara, vincitori della Pool B con 13 punti. Impegno non semplice per la squadra di Blengini, che fronteggia la formazione capolista del campionato turco (17 vittorie e una sconfitta), ed è guidata in campo dall’ex stella di Trento e Modena Nimir Abdel-Aziz.

Impegno difficile anche per la Trento di Lorenzetti, che pur avendo vinto il gruppo D con 17 punti, torna ad incrociare le armi contro i campioni d’Europa dello Zaksa, battuti già due volte nella fase a gruppi. Perugia, che in Superlega ha perso un solo punto proprio contro Trento, sarà contrapposta ai tedeschi del Berlin Recycling, squadra dell’ex Milano Ruben Schott, prima nella regular season di Bundesliga e ora impegnata nei playoff Scudetto.

Chiude il quadro dei quarti, la sfida Germania-Polonia tra Vfb Friedrishafen e Jastrzebski Wiegel.

CEV e Challenge Cup, ancora quattro italiane in corsa. Fuori solo Busto

Le ambizioni di titolo delle squadre italiane non si limitano, però, alla sola Champions League. Vi sono ben quattro squadre superstiti tra CEV e Challenge Cup maschili e femminili, con la possibilità di mettere in bacheca cinque coppe sulle sei disponibili.

In CEV Cup maschile sono addirittura due le italiane qualificate: Piacenza, che nel turno precedente ha eliminato Montpellier al golden set, se la vedrà con i belgi del Roeselare, retrocessi dalla Champions League (erano nel girone della Lube). A Modena, che ha eliminato il Lubiana nei quarti, toccheranno i polacchi del Belchatow. Sia Modena che Piacenza hanno subito sinora una sola sconfitta in coppa.

Senza macchia, invece, il cammino di Scandicci in CEV Cup: la squdra di Barbolini ha eliminato, in serie, le turche del Galatasaray, le croate del Mladost Zagabria e le tedesche dello Shwerin, per trovarsi ora a fronteggiare, nei quarti di finale, un’altra formazione teutonica, il Potsdam,, leader in Bundesliga. L’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella e provare a mettere le mani anche sulla Coppa CEV, dopo aver vinto l’anno scorso la Challenge Cup.

Coppa CEV femminile che invece vede uscire di scena Busto Arsizio, l’altra italiana impegnata in questa competizione. La squadra di Musso ha sbattuto contro lo scoglio rappresentato dal THY, la quarta forza del campionato turco, allenato dal pluridecorato Marcello Abbondanza (già due successi, per lui, in questa competizione). Doppio 3-0 per la squadra anatolica che viaggia spedita ai quarti di finale.

Resta in corsa per un primo, storico, successo europeo la Reale Mutua Fenera Chieri. Le “Collinari” si sono spinte sino alle semifinali, dopo aver battuto le polacche del Legionovia, le greche del Panathinaikos e le olandesi del Sliedrecht. In semifinale bisognerà battere le tedesche del SUHL Thuringen per alimentare il sogno italiano di calare un “pokerissimo” di trofei internazionali.