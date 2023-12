Champions League, Risultati e Classifica 6° Giornata 12-12-2023: Inter-Real Sociedad 0-0 e Napoli-Braga 2-0

I Risultati ed i Marcatori della 6° giornata di Champions League 12 Dicembre 2023, Gruppi A-B-C-D

Risultati clamorosi nella prima serata dedicata alla sesta giornata della fase a gironi di Champions League, che regala verdetti importanti.

Nel Gruppo A, succede l’incredibile con la vittoria del Copenaghen nello scontro diretto contro il Galatasaray, che vale gli ottavi per i danesi, il terzo posto per i turchi e l’eliminazione da tutto per il Manchester United, sconfitto dal Bayern Monaco.

Nel Gruppo B, clamorosa vittoria del Lens, che elimina il Siviglia da tutto e si qualifica agli spareggi Play-off di Europa League, mentre pareggiano PSV e Arsenal nella sfida tra già qualificate agli ottavi.

Nel Gruppo C, il Real Madrid fa una partita pazza, ma anche all in battendo l’Union Berlino, che non approfitta della sconfitta dello Sporting Braga a Napoli, con i partenopei che chiudono secondi.

Infine, nel Gruppo D, riesce al Benfica la chiusura del suo cammino con il terzo posto grazie alla vittoria a Salisburgo, mentre il primo posto va alla Real Sociedad, che pareggia sul campo dell’Inter.

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Copenaghen-Galatasaray 1-0: 58′ Lerager

Manchester United-Bayern Monaco 0-1: 71′ Coman

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 16, Copenaghen 8, Galatasaray 5, Manchester United 4

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Lens-Siviglia 2-1: 63′ rig. Frankowski (L), 79′ rig. S. Ramos (S), 97′ Fulgini (L)

PSV Eindhoven-Arsenal 1-1: 42′ Nketiah (A), 50′ Vertessen (P)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo B

Arsenal 13, PSV 9, Lens 8, Siviglia 2

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Napoli-Sporting Braga 2-0: 9′ aut. Saatci, 33′ Osimhen

Union Berlino-Real Madrid 2-3: 46′ Volland (U), 61′, 72′ Joselu (R), 86′ Kral (U), 89′ Ceballos (R)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Real Madrid 18, Napoli 10, Sporting Braga 4, Union Berlino 2

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Inter-Real Sociedad 0-0

Salisburgo-Benfica 1-3: 32′ Di Maria (B), 46′ R. Silva (B), 57′ Sucic (S), 92′ Cabral (B)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Real Sociedad 12, Inter 12, Benfica 4, Salisburgo 4

Squadre qualificate agli Ottavi di finale di Champions League:

Bayern Monaco

Copenaghen

Arsenal

PSV Eindhoven

Real Madrid

Napoli

Real Sociedad

Inter

Squadre qualificate agli Spareggi Play-off con le seconde classificate di Europa League:

Galatasaray

Lens

Sporting Braga

Benfica

Squadre eliminate:

Siviglia

Manchester United

Union Berlino

Salisburgo