Video Gol Highlights Napoli-Braga 2-0: Sintesi 12-12-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Sporting Braga 2-0, 6° Giornata Gruppo C Champions League: autorete di Saatci e Osimhen

Il Napoli batte lo Sporting Braga allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella sesta giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League.

Vittoria fondamentale per i partenopei, che si qualificano agli ottavi di finale proprio ai danni dei portoghesi.

Sintesi di Napoli-Sporting Braga 2-0

Indisponibili Olivera e Mario Rui per Walter Mazzarri, che lancia Natan in difesa con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, in mediana i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco c’è Osimhen con Politano e Kvaratskhelia.

Non ci sono Djalo e Niakate per Artur Jorge, che schiera Gomez, Saatci, Fonte e Borja in difesa a protezione di Matheus, in mediana ci sono Moutinho, Zalazar e Horta, in attacco Bruma e Pizzi giocano ai lati di Banza.

E’ una partita molto strana nel primo tempo, anche perché si gioca su ritmi relativamente intensi. I padroni di casa lasciano il possesso palla agli ospiti per giocare di rimessa e sembra funzionare.

Infatti, dopo il clamoroso errore sotto porta di Bruma, al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con l’autorete di Saatci sul cross di Politano.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano con Horta, dopo il giallo a Banza, ma soffrono i contropiedi dei padroni di casa, pericolosi con Zielinski.

Al 33′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Osimhen, che completa la bellissima giocata personale di Natan.

Il secondo gol taglia la gambe agli ospiti, che si scoraggiano e vanno in balia dei padroni di casa, bravi ad addormentare il gioco, rischiando solo negli ultimi minuti con il tiro di Bruma.

Il secondo tempo calano sensibilmente i ritmi di gioco ed entra Ruiz al posto di Pizzi, ma a creare pericoli sono sempre i padroni di casa con Politano.

Spazio anche per Rony Lopes, Elmas, Cajuste, Al Musrati, Raspadori, Gaetano e Ostigard per Horta, Juan Jesus, Politano, Zielinski, Zalazar, Osimhen e Lobotka.

Il più pericoloso, però, è Anguissa, sul quale è bravissimo Matheus, salvifico anche su Kvaratskhelia, mentre il palo salva su Horta, prima dell’entrata in campo del fratello e di Mendes, subito ammonito, per Gomez e Moutinho.

Highlights e Video Gol di Napoli-Sporting Braga 2-0:

Tabellino di Napoli-Sporting Braga 2-0

Marcatori: 9′ aut. Serdar (B), 34′ p.t. Osimhen (N).

Assist: 34′ p.t. Natan (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (28′ s.t. Ostigard), Natan; Anguissa , Lobotka (24′ s.t. Gaetano), Zielinski (15′ s.t. Cajuste); Politano (15′ s.t. Elmas), Osimhen (24′ s.t. Raspadori), Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez (36′ s.t. Mendes), Serdar, Fonte, Borja; Moutinho (35′ s.t. A. Horta), Zalazar (23′ s.t. Al Musrati); R. Horta (43′ s.t. Lopes), Pizzi (1′ s.t. Abel Ruiz), Bruma; Banza. All. Artur Jorge.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia)

Ammoniti: 19′ p.t. Banza (B).

Espulsi: –