Champions League, risultati e classifica 3° giornata 22-23/10/2024

La terza giornata della fase a girone unico di Champions League non è positiva per il calcio italiano.

Infatti, nella giornata di martedì, vince solo il Milan, prima volta in questa stagione europea, battendo in casa il Brugge, mentre perdono Juventus e Bologna contro Aston Villa, grande sorpresa di queste prime settimane e a punteggio pieno, e Stoccarda.

Clamorosa rimonta del Real Madrid, che distrugge in casa il Borussia Dortmund, così come il Monaco, che passeggia contro la Stella Rossa, mentre vincono facilmente Girona e Sporting Lisbona contro Slovan Bratislava e Sturm Graz, così come l’Arsenal contro lo Shakhtar Donetsk, solo pareggio tra PSG e PSV Eindhoven.

Nelle partite del mercoledì, l’Atalanta viene fermata sul pareggio senza reti dal Celtic Glasgow, mentre l’Inter batte lo Young Boys di misura solo negli ultimi minuti di recupero.

Super vittoria del Barcellona, che distrugge il Bayern Monaco nel big match, così come il Manchester City, che si regala una bellissima goleada contro lo Sparta Praga, corsari Lille, Liverpool, Dinamo Zagabria e Feyenoord contro Atletico Madrid, Salisburgo, Benfica e Lipsia.

Risultati e Marcatori della 3° giornata Champions League 2024-2025:

Martedì 22 ottobre 2024

Milan-Brugge 3-1 (34′ Pulisic, 51′ Sabbe, 60′,71′ Reijnders)

Monaco-Stella Rossa 5-1 (20′,70′ Minamino, 27′ Ndiaye, 45+4′ Embolo, 54′ Singo)

Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0 (29′ Ryznik OG)

Aston Villa- Bologna 2-0 (56′ McGinn, 64′ Duran)

Girona-Slovan Bratislava 2-0 (42′ Gutierrez, 76′ Juanpe)

Juventus-Stoccarda 0-1 (92′ Touré)

Psg-Psv Eindhoven 1-1 (34′ Lang, 55′ Hakimi)

Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2 (30′ Malen, 32′ Gittens, 60′ Rudiger, 63′ Vinicius, 83′ Lucas, 86′ Vinicius, 93′ Vinicius)

Sturm Graz-Sporting 0-2 (23′ Santos, 53′ Gyokers)

Mercoledì 23 ottobre 2024

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1 (24′ Wirtz, 39′ Lees-Melou)

Atletico Madrid-Lille 1-3 (8′ Alvarez, 61′ Zhegrova, 74′,89′ David)

Young Boys-Inter 0-1 (93′ Thuram)

Barcellona-Bayern Monaco 4-1 (1′, 45′, 56′ Raphinha, 18′ Kane, 36′ Lewandowksi)

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-1 (49′ Kulenovic)

Manchester City-Sparta Praga 5-0 (3′ Foden, 58′ Haaland, 64′ Stones, 68′ Haaland, 88′ Nunes)

Lipsia-Liverpool 0-1 (27′ Nunez)

Benfica-Feyenoord 1-3 (12′ Ueda, 33′ ,92′ Milambo, 64′ Akturkoglu)

Classifica Champions League 2024-2025 dopo 3° giornata:

Aston Villa 9 (+6) Liverpool 9 (+5) Manchester City 7 (+9) Monaco 7 (+5) Brest 7 (+5) Bayer Leverkusen 7 (+5) Inter 7 (+5) Sporting 7 (+4) Arsenal 7 (+3) Barcellona 6 (+7) Borussia Dortmund 6 (+6) Real Madrid 6 (+4) Benfica 6 (+3) Juventus 6 (+2) Lille 6 (+1) Feyenoord 6 (-1) Atalanta 5 (+3) Stoccarda 4 (-1) PSG 4 (-1) Celtic 4 (-2) Sparta Praga 4 (-) Dinamo Zagabria 4 (-5) Bayern Monaco 3 (+3) Girona 3 (0) Milan 3 (-1) Bruges 3 (-4) Atletico Madrid 3 (-5) PSV 2 (-2) Bologna 1 (-4) Shakhtar 1 (-4) Lipsia 0 (-3) Sturm Graz 0 (-4) Stella Rossa 0 (-9) Salisburgo 0 (-9) Young Boys 0 (-9) Slovan Bratislava 0 (-10)

