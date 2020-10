Champions League, Risultati e Classifica 2° Giornata 28-10-2020: Juventus-Barcellona 0-2, pareggio Lazio, vincono PSG, Chelsea, Dortmund e Manchester United

I Risultati ed i Marcatori della 2° giornata di Champions League 28 Ottobre 2020, Gruppi E-F-G-H

Si conclude la seconda giornata della fase a gironi di Champions League con tanti gol e risultati importanti per l’evoluzione delle classifiche.

Nel Girone E arriva la prima vittoria per il Chelsea, che batte il Krasnodar in Russia, nonostante il rigore sbagliato da Jorginho, mentre basta poco al Siviglia per superare l’ostacolo Rennes.

Nel Girone F la Lazio riesce a pareggiare con fatica in Belgio contro il Brugge nonostante le tante assenze, mentre il Borussia Dortmund festeggia la prima vittoria europea contro lo Zenit San Pietroburgo.

Nel Girone G bruttissima sconfitta della Juventus in casa contro il Barcellona nello scontro diretto, con tanto di espulsione di Merih Demiral e tre gol annullati ad Alvaro Morata dal Var, ma indolore vista la clamorosa rimonta del Ferencvaros a Budapest contro la Dynamo Kiev, in dieci per il rosso a Sergiy Sydorchuk.

Infine, nel Girone H è Moise Kean a regalare la prima vittoria al PSG con una bellissima doppietta ad Istanbul contro il Basaksehir, mentre il Manchester United vince lo scontro diretto per il primo posto contro il Lipsia distruggendolo grazie alla tripletta di Marcus Rashford.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo E

Krasnodar-Chelsea 0-4: 37′ Hudson-Odoi, 76′ rig. Werner, 80′ Ziyech, 91′ Pulisic

Siviglia-Rennes 1-0: 56′ De Jong

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo E

Chelsea 4, Siviglia 4, Krasnodar 1, Rennes 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo F

Brugge-Lazio 1-1: 14′ Correa (L), 42′ rig. Vanaken (B)

Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo 2-0: 79′ rig. Sancho, 91′ Haaland

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo F

Lazio 4, Brugge 4, Borussia Dortmund 3, Zenit 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo G

Ferencvaros-Dynamo Kiev 2-2: 28′ rig. Tsygankov (D), 41′ De Pena (D), 59′ Nguen (F), 90′ Boly (F)

Juventus-Barcellona 0-2: 14′ Dembele, 91′ rig. Messi

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo G

Barcellona 6, Juventus 3, Dynamo Kiev 1, Ferencvaros 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

Istanbul Basaksehir-PSG 0-2: 64′, 79′ Kean

Manchester United-Lipsia 4-0: 21′ Greenwood, 74′, 78′, 92′ Rashford, 87′ rig. Martial

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

Manchester United 6, Lipsia 3, PSG 3, Basaksehir 0

