Champions League: liste UEFA di Inter, Milan e Napoli

Presentate le liste UEFA di Inter, Milan e Napoli, per la seconda parte di Champions League

Sono arrivate nella tarda serata di ieri le Liste UEFA di Inter, Milan e Napoli, che tra qualche settimana ricominceranno il loro cammino in Champions League. Rimane il limite imposto dal massimo organo sportivo di un massimo di 25 giocatori da inserire nelle liste con la variante che le squadre avrebbero potuto modificare entro la mezzanotte di ieri tre nomi della propria lista, inserendone di nuovi.

Resta aperto il caso Maignan nel Milan, le cui condizioni appaiono ancora poco chiare al club rossonero che di fatto ha deciso di trattenere in lista Tatarusanu, con la possibilità però di poter sostituire in qualsiasi momento quest’ultimo con Maignan, visto che proprio il portiere rumeno era stato a sua volta chiamato in causa a sostituire l’estremo difensore francese dopo l’infortunio di settembre. Non c’è spazio invece per Ibrahimovic che il Milan decide di tener fuori, il fatto di aver sostenuto pochissimi allenamenti con la squadra ha portato mister Pioli all’esclusione del campione svedese. Restano fuori causa anche Adli, Vranckx, Dest e Bakayoko.

Nei neroazzurri, invece, nessuna variazione rispetto alla lista dei 25 giocatori presentata a settembre. Il calciomercato non ha portato nuovi volti in casa Inter che, dunque, conferma la rosa precedente, in cui figura anche Milan Skriniar, che ha perso la fascia da capitano, ma non la fiducia di Simone Inzaghi, che molto probabilmente lo confermerà nel terzetto difensivo molto spesso in questa seconda parte di stagione.

Qualche novità invece, presentata dal Napoli che, dopo aver dominato il Gruppo A, si appresta a sfidare i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, con qualche piccola modifica apportata alla lista iniziale, ovvero quella della sostituzione di Sirigu con in neoacquisto Gollini e quella di Zerbin con Bereszynski. Luciano Spalletti, proprio come in estate, ha deciso, inoltre, di escludere nuovamente Diego Demme da contesto Champions League.

Ecco le liste UEFA complete di Inter, Milan e Napoli:

INTER

LISTA A

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 24 Onana.

Difensori: 2 Dumfries, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Gosens, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 22, Mkhitaryan, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 10 Lautaro, 11 Correa, 90 Lukaku.

LISTA B

Zanotti, Fontanarosa, Carboni.

MILAN

LISTA A

Portieri: 1 Tatarusanu, 83 Mirante.

Difensori: 2 Calabria, 5 Ballo-Touré, 19 Theo Hernandez, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 46 Gabbia.

Centrocampisti: 4 Bennacer, 8 Tonali, 10 Brahim Diaz, 32 Pobega, 33 Krunic, 56 Saelemaekers.

Attaccanti: 9 Giroud, 12 Rebic, 17 Leao, 27 Origi, 30 Messias, 90 De Ketelaere.

LISTA B

Nava, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi.

NAPOLI

LISTA A

Portieri: 1 Meret, 16 Idasiak, 95 Gollini.

Difensori: 3 Kim, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 19 Bereszynski.

Centrocampisti: 7 Elmas, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 99 Anguissa.

Attaccanti: 9 Osimhen, 11 Lozano, 18 Simeone, 21 Politano, 77 Kvaratskhelia, 81 Raspadori.