Champions League: le favorite per la conquista del titolo e la situazione delle italiane

In seguito alla prima tornata di incontri relativa alla fase iniziale della Champions League, quella della fase a gironi, è già possibile notare alcune importanti novità per quanto riguarda il punto di osservazione dei bookmakers che propongono la quota vincente Champions League.

Dunque, vi invitiamo a leggere questo articolo per saperne di più in riferimento a questa tipologia di scommessa e si quali sono le formazioni favorite nella corsa alla conquista del titolo come miglior squadra europea e qual’è la situazione a tale proposito delle italiane.

Vincente Champions League 2021/2022

La prima giornata della fase a gironi di Champions League si è conclusa con un deludente pareggio del PSG contro il Bruges da una parte e con le importanti vittorie di Manchester City e Bayern Monaco rispettivamente contro Lipsia e Barcellona.

Risultati, questi, che hanno modificato le quote antepost sulla vincente Champions League e che hanno assottigliato notevolmente il gap tra la favoritissima squadra francese e le formazioni guidate da Guardiola e Nagelsmann.

Resta comunque il fatto che, almeno per il momento ed in attesa delle prossime giornate della competizione, queste tre formazioni risultano essere le principali indiziate per aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie, con il PSG ancora leggermente favorito sulle altre.

Infatti, al momento il PSG vanta una quota che si aggira intorno a 4.00 volte la posta la quale è dovuta principalmente alla campagna acquisti che questa ha messo in atto nel corso dell’estate.

In particolare, l’arrivo di Messi dal Barcellona ha reso il PSG non soltanto una delle formazioni più forti di questa competizione ma anche una delle squadre più complete degli ultimi anni, paragonabile ai Galacticos del Real Madrid degli anni 2000.

La situazione delle italiane in Champions League

Juventus

Al momento, nonostante un rendimento non proprio soddisfacente in campionato, la Juventus sembrerebbe la squadra italiana con maggiori possibilità di conquista del titolo di miglior squadra della Champions League 2022.

E questo è dovuto principalmente ai nomi presenti nella rosa composta da Allegri, capace di mixare perfettamente talento, gioventù ed esperienza.

Al momento le quote che riguardano la Juventus come vincente Champions League ruotano attorno a 15.00 volte la posta.

Inter

Per i nerazzurri si tratta della quarta presenza consecutiva in Champions League ma, al contrario degli scorsi anni, la situazione psicologica sembra totalmente cambiata.

Le brutte esperienze relative all’eliminazione alla fase a gironi sia con Spalletti che con Conte sembrano essere ricordi lontani e, in ogni caso, se ciò dovesse avvenire anche con Simone Inzaghi questo non rappresenterebbe un flop clamoroso dati i grossi cambiamenti in rosa.

C’è da dire, però, che rispetto alle altre stagioni, questa volta l’Inter è data tra le favorite per il passaggio del turno. Per quanto riguarda la quota vincente Champions Inter, invece, questa si aggira intorno a 35.00 volte la posta.

Atalanta

L’Atalanta non rappresenta più una novità all’interno di questa competizione dal momento che timbra la sia presenza per la terza stagione consecutiva.

Il primo anno ha dovuto piegarsi ai quarti di finale alla forza prorompente del PSG, mentre nella scorsa stagione hanno dovuto cedere il posto al Real Madrid. L’obiettivo in questa stagione di Champions è quello di riuscire ad arrivare almeno agli ottavi di finale, missione per niente semplice ma che resta alla portata della squadra di Gasperini.

Per l’Atalanta le quote relative ad una probabile vincita della Champions League si aggirano intorno a 40 volte la posta.

Milan

Il Milan torna in Champions League dopo ben 7 anni di assenza e gli uomini di Pioli hanno tutta l’intenzione di non sfigurare nella massima competizione europea che manca ai tifosi da così tanti anni.

L’obiettivo dei rossoneri è ovviamente quello di restare il più a lungo possibile all’interno della competizione nonostante l’assenza di due tasselli importanti come Donnarumma e Calhanoglu.

Al momento la quota del Milan come probabile vincente Champions League si aggira intorno a 50.00 volte la posta.

