Champions League, dove vedere Napoli-Barcellona in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 21-2-2024

Dove vedere Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League, mercoledì 21 Febbraio 2024 alle 21:00. Il match dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri e il Barca sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su Amazon Prime Video.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a vivere una serata di gala che si prospetta entusiasmante.

Il Napoli è pronto a ospitare il Barcellona di Xavi Hernandez con la consapevolezza che, nonostante un periodo di forma molto discontinuo, la sfida contro i blaugrana potrebbe essere proprio ciò che serve agli azzurri per ritrovare stimoli e motivazioni per il proseguo della stagione.

Nonostante il nome dell’avversaria spaventi, c’è da considerare che questo Barcellona non è assolutamente imbattibile, anzi. Gli spagnoli si affacciano al match del Maradona con un umore non troppo dissimile da quello degli azzurri con risultati che faticano ad arrivare e uno Xavi sempre più in bilico.

Gli azzurri puntano (e sperano) nel ritorno in campo di Victor Osimhen che deve ridare gol e pesantezza offensiva in un periodo dove il Napoli fa molta fatica a risultare efficace in fase d’attacco.

Eppure, si sa, la Champions League azzera tutto e offre l’entusiasmo necessario per dimenticare le prestazioni poco convincenti e regalarsi una serata da sogno.

Il Napoli è pronto a rinascere contro un avversario che fa di questa competizione uno degli obiettivi stagionali.

Come vedere Napoli-Barcellona in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Napoli-Barcellona

: Napoli-Barcellona Data : Mercoledì 21 Febbraio 2024

: Mercoledì 21 Febbraio 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Amazon Prime Video (app e sito).

: Amazon Prime Video (app e sito). Streaming: Amazon Prime Video (app e sito).

Sarà possibile vedere la sfida tra il Napoli di Walter Mazzarri e il Barcellona di Xavi Hernandez, il 21 febbraio 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su Amazon Prime Video.

Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini racconteranno Napoli-Barcellona in telecronaca per Prime Video.

Per poter guardare la partita Napoli-Barcellona bisognerà sottoscrivere un abbonamento “Plus” su Amazon che permetterà ai clienti di poter usufruire della piattaforma streaming “Prime Video”.

Napoli-Barcellona, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Napoli-Barcellona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Barcellona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Napoli-Barcellona

Kvaratskhelia – Stadiosport.it

Il Napoli si affaccia al match casalingo contro il Barcellona con vari dubbi di formazione ma con un modulo che non dovrebbe distanziarsi dal 4-3-3.

Con Kvara e Politano, in attacco, dovrebbe tornare Victor Osimhen, al suo primo match dopo essere tornato dalla Coppa d’Africa. In caso di forfait del nigeriano è subito pronto il Cholito Simeone con Raspadori in panchina.

A centrocampo, data l’esclusione dalla lista Champions di Piotr Zielinski, dovrebbe essere presente ancora Hamed Traorè dopo il debutto dal primo minuto in campionato contro il Genoa. Anguissa e Lobotka completeranno il reparto di centrocampo.

La linea difensiva sarà composta da Mazzocchi e Di Lorenzo sugli esterni con Rrahmani e Juan Jesus al centro. Meret sarà il portiere designato con Gollini in panchina.

Qualche dubbio di formazione anche per Xavi e il suo Barcellona che, però, dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli azzurri.

Il pericolo numero uno è sempre Robert Lewandowski assistito dai due giovani campioncini Pedri e Yamal.

Centrocampo da reinventare per Xavi, vista anche e soprattutto la lungodegenza di Gavi, con Gavi e Gundogan spalleggiati da Christensen.

Cancelo e Koundè giocheranno sugli esterni, mentre al centro della difesa ci saranno Araujo e Inigo Martinez con Ter Stegen in porta.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi Hernandez.