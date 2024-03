Champions League, dove vedere Barcellona-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 12-3-2024

Dove vedere Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, martedì 12 Marzo 2024 alle 21:00. Il match dello Stadio Olimpico di Montjuic tra il Barca e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su Sky e Mediaset.

Il Napoli di Francesco Calzona è pronto a una sfida che può valere tanto, sia per il proseguo della stagione, sia per la possibile qualificazione al Mondiale per Club, con gli azzurri che hanno bisogno di due vittorie per poter superare la Juventus nelle gerarchie.

Dopo il pareggio dell’andata, i partenopei sono ospiti allo Stadio Olimpico Montjuic, impianto di riserva del Barcellona vista la totale ristrutturazione del Camp Nou.

La squadra di Calzona ha già dimostrato di poter spaventare gli uomini di Xavi e si affiderà all’ottimo momento di forma di un ritrovato Khvicha Kvaratskhelia e al solito Victor Osimhen che ha già timbrato il cartellino nell’andata del match.

I blaugrana, nonostante le tante defezioni, restano una squadra temibile e il pericolo numero uno si chiama, come al solito, Robert Lewandowski, in gol nel match d’andata.

Come vedere Barcellona-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Barcellona-Napoli

: Barcellona-Napoli Data : Martedì 12 Marzo 2024

: Martedì 12 Marzo 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport.

: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport. Streaming: Infinity, Sportmediaset, Sky Go, NOW.

Sarà possibile vedere la sfida tra il Barcellona di Xavi Hernandez e il Napoli di Francesco Calzona, il 12 Marzo 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su Canale 5 e su Sky Sport 1.

Per poter guardare la partita Barcellona-Napoli in diretta streaming basterà iscriversi gratuitamente a Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go (app gratuita per gli abbonati Sky) e sul sito Now (accessibile tramite l’acquisto di pacchetti specifici).

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5.

Barcellona-Napoli, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sui canali 201 (Sky Sport 1), 214 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport).

La telecronaca di Barcellona-Napoli su Sky è a cura di Riccardo Gentile con commento tecnico di Lorenzo Minotti. Su Canale 5, invece, la telecronaca sarà affidata al duo Massimo Callegari-Massimo Paganin.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Barcellona-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Barcellona-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Barcellona-Napoli

Kvaratskhelia – Stadiosport.it

Il Napoli si affaccia al match di ritorno contro il Barcellona con la certezza di doversi affidare al classico 4-3-3

Con Kvara e Politano, in attacco, ci sarà sempre il bomber Victor Osimhen, con il Cholito Simeone e Jack Raspadori pronti a subentrare.

A centrocampo, ricordando l’esclusione dalla lista Champions di Piotr Zielinski, dovrebbe essere presente ancora Hamed Traorè che ha dato buone indicazioni a Calzona negli ultimi match giocati. Anguissa e Lobotka completeranno il reparto di centrocampo.

La linea difensiva sarà composta da Mazzocchi e Di Lorenzo sugli esterni con Rrahmani e Juan Jesus al centro. Meret sarà il portiere designato con Gollini in panchina.

Qualche dubbio di formazione anche per Xavi e il suo Barcellona, decimato dai tanti infortuni, che, però, dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli azzurri.

Il pericolo numero uno è sempre Robert Lewandowski, che ha già colpito all’andata, assistito dai due giovani campioncini Joao Felix e Lamine Yamal, con Pedri out per infortunio.

Centrocampo da reinventare per Xavi, vista anche e soprattutto la lungodegenza di Gavi, con Fermin Lopez e Gundogan spalleggiati da Christensen.

Cancelo e Koundè giocheranno sugli esterni, mentre al centro della difesa ci saranno Araujo e Inigo Martinez con Ter Stegen in porta.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

