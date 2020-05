Champions League, classifica all time ranking UEFA: Juventus e Milan nella Top10

La Community Social Globesoccer ha condiviso il ranking all-time della UEFA Champions League. Classifica che tiene conto non solo del totale di vittorie della Coppa dalle Grandi Orecchie, ma anche le partecipazioni e le qualificazioni alle fasi finali. Buone notizie per il calcio italiano, con la Juventus 5° e il Milan 6°. Comanda la classifica il Real Madrid.

La maggioranza del grande calcio è ancora fermo a parte la Bundesliga, ripartita da poche settimane ma notizie e statistiche per gli appassionati e i tifosi non si fermano. Questa volta ci ha pensato la famosa community social Globesoccer a stuzzicare tifosi e non, con una speciale classifica che analizza i risultati della competizione più importante del mondo: la UEFA Champions League. Una top 10 di grandi del calcio europeo che hanno fatto la storia della competizione, non solo per le vittorie finali ma anche nel numero di partecipazioni.

Ovviamente a comandare questa classifica è il Real Madrid, al primo posto con 600 punti. I Blancos hanno fatto e sono la storia della Coppa dei Campioni/Champions League, competizione che hanno vinto per ben 13 volte nella loro storia, record assoluto nel calcio mondiale. Al secondo posto a 476 punti troviamo il Bayern Monaco, 5 volte Campione D’Europa ma anche 5 finali perse dai tedeschi. Sul gradino pià basso del podio, il Barcellona 5 volte vincitore della Champions(di cui 4 negli ultimi 14 anni).

Segue il Manchester United, vincitore per 3 volte della Champions (da ricordare il treble del 1998/1999) e due finali perse dai Red Devils, entrambi col Barcellona nel 2009 e 2011. Al quinto posto la prima italiana, la Juventus 2 volte vincitrice della Coppa (1984/1985 e 1995/1996) ma che detiene anche un record negativo nella competizione: il maggior numero di finali perse, ben 7 KO all’ultimo atto per i bianconeri.

Al 6° posto troviamo la squadra italiana più titolata a livello europeo: il Milan 7 volte Campione d’Europa e 11 volte finalista della competizione. Al 7° posto i Campioni D’Europa in carica del Liverpool, 6 volte vincitore della competizione. All’8° posto il Benfica, vincitore negli anni 1960/1961 e 1961/1962 ma 5 volte sconfitto in finale. Al 9° posto un’altra portoghese, il Porto 2 volte Campione d’Europa nel 1986/1987 e nel 2003/2004 con Mourinho. Chiude la top 10 l’Ajax, 4 volte vincitore della Champions.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS