Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo H: Chelsea, Zenit e Malmö avversari Juventus

La Juventus è finita nel girone H della Champions con Chelsea, Zenit e Malmö. Il calendario completo con le date e gli orari delle partite dei match e dove seguirli.

Poteva andare peggio ma anche meglio per la Juventus. Questa volta i bianconeri erano in seconda fascia e non in prima come è sempre successo negli ultimi anni. Nella prima fascia c’erano molte insidie ma la Vecchia Signora ha pescato proprio la più pericolosa: il Chelsea campione d’Europa. La squadra di Thomas Tuchel spera nel bis, dopo la vittoria anche in Supercoppa ai rigori contro il Villareal.

La finale di FA Cup persa con il Leicester è stata già archiviata e i Blues puntano anche alla vittoria in campionato. Con il nuovo attaccante Romelu Lukaku, gli inglesi sono pericolosi per gli uomini di Massimiliano Allegri. Havertz, Mount, Jorgingho, Kanté: il Chelsea pullula di fenomeni che potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia di esperienza della Juventus. Sicuramente più abbordabili le altre due avversarie.

Nella terza fascia arriva lo Zenit di San Pietroburgo. I russi vengono dal loro terzo titolo consecutivo e dalla vittoria nella Supercoppa. Lo Zenit, attualmente, comanda il proprio campionato ad un solo punto dalla Dinamo Mosca. Una squadra sicuramente ostica che presenta tra i pericoli l’attaccante Sardar Azmoun, da tempo conteso anche in Serie A. L’ex Rubin Kazan era stato a lungo cercato dal Napoli.

Insidiosa potrebbe essere anche la trasferta in Svezia, col Malmö. Gli svedesi sono attualmente terzi nel campionato che è già iniziato da diciassette giornate. Il Malmö ha dovuto superare ben quattro turni preliminari prima di accedere alla fase a gironi di Champions League. I bianconeri hanno già affrontato i biancazzurri nell’edizione 2014. Sia all’andata che al ritorno il match si è concluso con la vittoria per 2-0 da parte della Juventus.

Gruppo H Champions League, il calendario

Giornata 1 (14 settembre): Malmoe-Juventus (ore 21:00 – diretta TV in chiaro su Canale 5)

Giornata 2 (29 settembre): Juventus-Chelsea (ore 21:00 – diretta TV in esclusiva su Amazon Prime Video)

Giornata 3 (20 ottobre): Zenit-Juventus (ore 21:00 – diretta TV esclusiva su Amazon Prime Video)

Giornata 4 (2 novembre): Juventus-Zenit (ore 21:00)

Giornata 5 (23 novembre): Chelsea-Juventus (ore 21:00)

Giornata 6 (8 dicembre): Juventus-Malmoe (ore 18:45)

Gruppo H Champions League, dove seguirlo

La Champions League è un’esclusiva di Sky che trasmette le 121 partite . Mediaset ne trasmetterà 104 sulla piattaforma Infinity. I diritti sono stati affidati anche a Prime Video che trasmetterà i migliori match del mercoledì sera. Le migliori partite saranno trasmesse anche in chiaro su Canale 5.

