Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo E: Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria avversari Milan

Il secondo anno in Champions League dopo un lungo periodo di magra, e stavolta in prima fascia grazie allo scudetto conquistato il 22 maggio, vedrà il Milan in una situazione più confortevole, sulla carta, di quella della stagione scorsa. Inserito in quarta fascia, infatti, il team di Stefano Pioli trovò il Liverpool futuro finalista e gli ostici Porto e Atletico Madrid. Risultato: fuori da tutto con soli 4 punti. Con un po’ di esperienza in più, e un girone con il non sempre irresistibile Chelsea, il pericoloso, ma certamente non fenomenale, Salisburgo e la abbordabile Dinamo Zagabria, i rossoneri avranno la possibilità di vincere il girone, se non prenderanno alla leggera ogni impegno. Vediamo ora date e orari delle varie sfide che attendono i rossoneri.

Milan girone Champions League, il calendario

Prima giornata: 6 settembre, ore 21 Salisburgo-Milan

Seconda giornata: 14 settembre, ore 18.45 Milan-Dinamo Zagabria

Terza giornata: 5 ottobre, ore 21 Chelsea-Milan

Quarta giornata: 11 ottobre, ore 21 Milan-Chelsea

Quinta giornata: 25 ottobre, ore 21 Dinamo Zagabria-Milan

Sesta giornata: 2 novembre, ore 21 Milan-Salisburgo

Milan girone Champions, dove vedere le partite

I diritti della Champions League sono stati acquistati da Sky che trasmetterà le 137 partite. Di queste, 104 saranno visibili sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset, Infinity+.

Inoltre, si potrà visionare anche la competizione su Amazon Prime Video che trasmetterà, in esclusiva, la migliore partita del mercoledì delle squadre italiane fino poi alle semifinali.

Si potrà seguire la Champions League anche su Canale 5 che trasmetterà in chiaro la migliore partita del martedì alle 21:00 per poi proseguire con le altre fino alla finale di Istanbul del 10 giugno 2023.