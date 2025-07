Champions League 2025/26: tutte le date, le novità e il cammino verso Budapest

La UEFA Champions League 2025/26 è pronta a prendere il via, con una nuova edizione che segna la 71ª nella storia della Coppa dei Campioni e la 34ª da quando è stata introdotta la denominazione attuale. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente attesa, non solo per le novità nel formato, ma anche per il prestigioso palcoscenico che ospiterà la finale: la Puskás Aréna di Budapest, sabato 30 maggio 2026.

Qualificazioni: il primo passo verso la fase campionato

Con il nuovo format entrato in vigore dalla stagione 2024/25, il cammino verso la fase campionato si fa ancora più cruciale. Le prime 29 squadre si qualificano direttamente, mentre gli ultimi 7 posti vengono assegnati tramite quattro turni di qualificazione, in base al ranking UEFA per coefficienti. Ogni scontro prevede una doppia sfida, andata e ritorno.

Calendario dei turni di qualificazione:

Fase Andata Ritorno Primo turno 8/9 luglio 2025 15/16 luglio 2025 Secondo turno 22/23 luglio 2025 29/30 luglio 2025 Terzo turno 5/6 agosto 2025 12 agosto 2025 Spareggi (Playoff) 19/20 agosto 2025 26/27 agosto 2025

Il nuovo formato “campionato”: 36 squadre in corsa

Confermata per la seconda stagione consecutiva, la fase campionato a 36 squadre sostituisce i tradizionali gironi. Ogni squadra disputa otto partite contro otto avversari diversi, con un sistema di classifica unico. Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal 9° al 24° posto si sfidano nei playoff.

Le italiane già qualificate sono Napoli, Inter, Juventus e Atalanta, pronte a rappresentare la Serie A in un calendario fitto e impegnativo.

Date della fase campionato:

Giornata Data 1ª giornata 16–18 settembre 2025 (gara in esclusiva ogni sera) 2ª giornata 30 settembre – 1° ottobre 2025 3ª giornata 21/22 ottobre 2025 4ª giornata 4/5 novembre 2025 5ª giornata 25/26 novembre 2025 6ª giornata 9/10 dicembre 2025 7ª giornata 20/21 gennaio 2026 8ª giornata 28 gennaio 2026 (tutte in contemporanea)

Fase a eliminazione diretta: il cammino verso la finale

A partire da febbraio 2026 si entra nella fase decisiva. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi, mentre le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto disputeranno i playoff. Da lì in poi, lo scontro diretto porterà le migliori fino alla finale.

Date della fase a eliminazione diretta:

Fase Andata Ritorno Spareggi 17/18 febbraio 2026 24/25 febbraio 2026 Ottavi di finale 10/11 marzo 2026 17/18 marzo 2026 Quarti di finale 7/8 aprile 2026 14/15 aprile 2026 Semifinali 28/29 aprile 2026 5/6 maggio 2026 Finale 30 maggio 2026 (gara unica)

Le date chiave dei sorteggi UEFA

I vari sorteggi UEFA continueranno a scandire i momenti chiave del torneo, decidendo accoppiamenti e percorsi delle squadre nelle diverse fasi.

Calendario sorteggi UEFA Champions League 2025/26:

Sorteggio Data Terzo turno di qualificazione 21 luglio 2025 Spareggi (playoff) 4 agosto 2025 Fase campionato 28 agosto 2025 Spareggi eliminazione diretta 30 gennaio 2026 Ottavi, quarti, semifinali e finale 27 febbraio 2026

Finale a Budapest: una prima volta storica

La Puskás Aréna, moderno stadio da oltre 65.000 posti, ospiterà per la prima volta in assoluto la finale di Champions League. L’Ungheria entra così nella storia della competizione, dopo aver già accolto la finale di Europa League nel 2023.

La vincente, oltre alla gloria europea, otterrà l’accesso diretto alla fase campionato della Champions League 2026/27, a prescindere dal piazzamento nel campionato nazionale.

Approfondimento: il nuovo format UEFA spiegato

Con il passaggio al “sistema svizzero”, il format attuale della Champions League mira ad aumentare la competizione e la spettacolarità. Ecco i punti chiave:

Ogni squadra gioca 8 partite (4 in casa, 4 in trasferta) contro 8 avversarie diverse .

(4 in casa, 4 in trasferta) contro . La classifica generale sostituisce i tradizionali gironi.

I punti vengono accumulati come in un campionato classico.

Le prime 8 passano agli ottavi , le successive 16 ai playoff .

, le . Dalla fase a eliminazione diretta in poi, il formato torna tradizionale: andata e ritorno fino alla finale.

Questo nuovo schema consente sfide incrociate mai viste nei gironi classici e aumenta le possibilità di vedere match tra big già nella prima fase.