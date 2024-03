Champions League 2023-2024, sorteggio quarti di finale e semifinali: spicca Real-City. PSG col Barcellona

Champions League 2023-24, oggi a Nyon il sorteggio di quarti di finale e semifinale: subito Real Madrid-Manchester City. Il Barcellona pesca il PSG. Sfide intriganti tra Arsenal-Bayern e Atletico-Borussia.

Si è svolto oggi a Nyon, presso la sede UEFA, il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2023-24. Le otto squadre migliori d’Europa hanno conosciuto il proprio destino, nel corso di un evento che ha permesso di delineare anche il tabellone delle semifinali.

Real Madrid-Manchester City

Un sorteggio che ha regalato agli appassionati sfide veramente interessanti. Spicca su tutte lo scontro tra autentici titani Real Madrid-Manchester City. Quelle che vengono considerate le due compagini migliori al mondo, si sono misurate due volte in semifinale nelle ultime due edizioni, e quest’anno l’urna di Nyon ha deciso di regalarci sin dai primi turni ad eliminazione diretta un incontro che ha il sapore di finale anticipata.

La coppa dalle grandi orecchie. Il trofeo che spetta alla vincente della Champions League. Foto dall’archivio Stadiosport

PSG-Barcellona

Le due squadre tornano ad affrontarsi nella fase ad eliminazione diretta dopo che gli ultimi due precedenti, datati rispettivamente 2017 e 2021, si sono conclusi con un’affermazione per parte. In entrambi i casi trattavasi di ottavi di finale, e le gare ebbero esiti roboanti in termini di risultati.

Abbondanza di gol nel doppio confronto datato 2017: ben 11, con il Barcellona capace di rimontare lo 0-4 dell’andata al “Parco dei Principi” con il 6-0 del “Camp Nou”.

Pronta revanche del PSG, che nel 2021 elimina i rivali con un perentorio 1-4 in terra spagnola. Ci sarà da divertirsi.

Arsenal-Bayern Monaco

Tornano ad affrontarsi queste due squadre, dopo che nel 2013 il Bayern schiacciasassi di Heynckes aveva sofferto, pareggiando nel complesso 3-3, (1-3 all’Emirates, 0-2 Gunners in Baviera) ma passando per l’allora regola dei gol in trasferta. Ben diversa la storia nel 2017, quando il Bayern di Ancelotti inflisse agli inglesi un doppio 5-1.

Occasione per rifarsi, dunque, per un Arsenal che non supera i quarti dal 2009 (sconfitta per mano dello United in semifinale).

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Forse la sfida tra “outsider” di questi quarti di finale, con la squadra del Cholo che ha superato a fatica, e da sfavorita, l’Inter, e i gialloneri che hanno avuto vita non troppo complicata contro un poco quotato PSV.

Parliamo comunque di due squadre dalla buona tradizione europea, capaci di disputare quattro finali di Champions negli ultimi 15 anni. Chi passa può diventare mina vagante di questa competizione.

Champions League 2023-2024: i quarti di finale

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcellona

Champions League 2023-2024: il sorteggio delle semifinali

Atletico Madrid-Borussia Dortmund/PSG-Barcellona

Arsenal-Bayern Monaco/Real Madrid-Manchester City

