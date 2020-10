Champions League 2021-2024, canali diretta TV: sarà Amazon a trasmettere le partite

Amazon ha piazzato un colpo niente male per il futuro. La catena di vendita ha deciso di allargare il proprio business d’affari. Entrerà nel calcio, visto che ha acquistato la possibilità di trasmettere in diretta la Champions League per il triennio 2021-24.

A partire dal prossimo anno, nel 2021, quindi Prime Video è riuscita ad aggiudicarsi uno dei pacchetti messi a disposizione dall’UEFA. In particolare dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite a stagione.

L’offerta di Prime Video è vicina agli 80 milioni di euro. Restano ancora altri pacchetti da attribuire e la cui asta dovrà essere presentata il 15 ottobre. Saranno presenti altri player del mercato, tra cui Sky, Dazn e Mediaset. La Rai, invece, ha deciso di defilarsi dall’asta.

Amazon sta allargando la propria offerta, con un giro d’affari sempre più ampio e differenziato. Una delle big tech che cerca di orientare la propria attività sempre più verso settori differenti.

L’azienda guidata da Jeff Bezos ha già acquistato alcuni diritti per la Champions League in Europa. Dalla stagione 2021/22 trasmetterà le partite del martedì in terra tedesca.

Non è l’unica azione svolta dal colosso americano. Infatti è attivo anche su altri sport, come per esempio il tennis. È dello scorso anno la trattativa che ha portato ad acquisire alcuni match del Roland Garros a partire dal 2021.

La piattaforma, negli altri Paesi, ha incluso gratuitamente l’offerta delle partite all’interno dell’abbonamento Amazon Prime, ad un prezzo basso e pari a 36 euro all’anno.

