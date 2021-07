Champions League 2021-2022: presentato nuovo pallone, foto Pyrostorm

Presentato il nuovo pallone per la Champions League 2021-22: si chiama “Pyrostorm” e presenta colori sgargianti, che ricordano il fuoco.

Colori nuovi, fiammanti, che riaccendono l’attesa del grande calcio dopo un anno di stadi vuoti e pandemia: si chiama “Pyrostorm” il nuovo pallone della Uefa Champions League 2021-22 presentato ieri. Prodotto dall’Adidas, che da anni ha una partnership con la federazione di Nyon, Pyrostorm presenta scelte cromatiche differenti rispetto al passato.

Se il concept è lo stesso, con la sfera decorata da tante stelle a simboleggiare i campioni che partecipano alla Champions, i colori dominanti sono diversi: giallo e rosso, adatti allo spettacolo “pirotecnico” che ci si auspica di vedere in campo.

Come si può osservare dalle foto, sul pallone campeggiano i loghi di Adidas, sponsor UEFA, e della Champions League. Mentre il centro reca la scritta “Official ball match”, che certifica “Pyrostorm” come pallone ufficiale della prossima edizione. Non sono state ancora svelate le caratteristiche della sfera, nè come essa potrà influire effettivamente sul gioco. Quel che è certo, a una prima impressione visiva, è che l’accostamento di colori sgargianti è una scelta più che indovinata, incarnando perfettamente lo spirito spettacolare e battagliero del gioco e della competizione. Pyrostorm farà il suo debutto dalla fase a gironi, a settembre. È lì che si comincerà a fare sul serio.

