Champions League 2020-21, fase a gironi: liste UEFA di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

Sta per cominciare la Champions League 2020-21. Il massimo torneo continentale, quest’anno detenuto dal Bayern Monaco, presenta quattro squadre italiane ai blocchi di partenza: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Tutte e quattro le formazioni hanno oggi presentato alla UEFA la lista dei giocatori schierabili nella fase a gironi della Champions League che avrá inizio il prossimo 20 ottobre.

Le regole sono le solite: ci sono due liste, A e B. Nella prima si possono sezionare un massimo di 25 giocatori, di cui otto cresciuti “localmente”, ovvero che abbiamo giocato per almeno tre anni nella Federazione d’appartenenza tra I 15 e I 21 anni di età. Tra questi otto, quattro devono essere cresciuti nel vivaio della squadra dalla quale sono iscritti. Nella lista B possono essere inseriti un numero illimitqto di giocatori, a patto che siano nati dopo il primo gennaio 1999 e abbiano giocato col club che gli iscrive per un periodo di due anni, anche non continuati a partire dai 15 anni di età.

Andiamo a scoprire la composizione delle liste Champions delle italiane per la fase a gironi.

Champions League 2020-21: la lista delle italiane per la fase a gironi

JUVENTUS

LISTA A

1 Szczesny

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

39 Portanova

44 Kulusevski

77 Buffon

come si evince dalla lista di giocatori presentata, la Juventus ha inserito tutti I nuovi acquisti, tra cui Morata, Arthur, Chiesa e Mckennie

Assente Khedira, fuori dal progetto tecnico, e ormai prossimo a lasciare.

INTER

LISTA A

1 Handanovic

2 Hakimi

5 Gagliardini

6 De Vrij

7 Sanchez

9 Lukaku

10 Martinez

11 Kolarov

12 Sensi

13 Ranocchia

14 Perisic

15 Young

22 Vidal

23 Barella

24 Eriksen

33 D’Ambrosio

36 Darmian

37 Skriniar

44 Nainggolan

77 Brozovic

95 Bastoni

97 Ionut Radu

LISTA B

35 Stankovic

42 Moretti

99 Pinamonti

Anche Conte ha puntato su tutti I nuovi acquisti per affrontare al meglio la Champions League. Spicca il reintegro di Nainggolan, rientrato dal prestito sl Cagliari, mentre non sarà in gruppo Vecino, unico escluso della prima squadra.

LAZIO

1 Strakosha

3 Luiz Felipe

4 Patric

6 Leiva

7 Pereira

8 Anderson

10 Luis Alberto

11 Correa

14 Hoedt

16 Parolo

17 Immobile

18 Escalante

20 Caicedo

21 Milinkovic-Savic

25 Reina

26 Stefan Radu

29 Lazzari

32 Cataldi

77 Marusic

92 Akpra Akpro

94 Muriqi

96 Fares

Nella Lazio presenti tutti I nuovi acquisti (manca Kiyine), ma a spiccare sopra tutte é l’assenza dI capitan Lulic, fuori per infortunio per almeno altri due mesi. Inserito nella lista Radu, che viceversa non potrá disputare gare di Serie A.

ATALANTA

LISTA A

2 Toloi

6 Palomino

7 Lammers

8 Gosens

9 Muriel

10 Gomez

11 Freuler

15 De Roon

17 Romero

18 Malinovskyi

19 Djimsiti

21 Piccini

24 Carnesecchi

26 Mojica

27 Depaoli

31 Rossi

32 Pessina

33 Hateboer

59 Miranchuck

72 Ilicic

91 Zapata

95 Gollini

LISTA B

13 Caldara

L’Atalanta conferma in lista tutti I suoi “big”, compreso Ilicic, reduce da infortunio, e Caldara (inserito in lista B nonostante l’infortunio al ginocchio. Out Sutalo, con Gasperini deciso a puntare sui “magnifici quattro” della difesa: Toloi, Palomino, Djimsiti e Romero.

