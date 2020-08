Cessione Roma, Al-Baker si ritira: è fatta tra Pallotta e Friedkin

L’imprenditore kuwaitano ha deciso di non proseguire la trattativa. Il texano si avvicina così sempre di più

Bandiera bianca per Fahad Al Baker. L’imprenditore kuwaitano nelle ultime settimane si era interessato, grazie all’intervento di Massimo D’Alema, all’acquisto della Roma. Una tempistica però che non giocava a suo favore, data la volontà (e fretta) di James Pallotta di voler chiudere il prima possibile, massimo per fine agosto.

Il presidente (uscente) era comunque attratto dalla possibilità di vendere al gruppo capeggiato da Al-Baker. Aveva infatti concesso loro meno di ventiquattro per cercare di pareggiare l’offerta di Friedkin, che prevede 490 subito e 85-90 di aumento di capitale.

L’attesa offerta non è però arrivata. Il gruppo, come riporta Al Jarida, ha così rinunciato all’affare, spianando così la strada a Dan Friedkin. La trattativa ora è alle battute finali. I tempi per prendere lo scettro sulla Roma ora si accorciano inesorabilmente e potrebbero addirittura definirsi prima del 15 agosto. Resta comunque viva che la prima parte della chiusura dell’affare possa concludersi venerdì 7, una volta che la Borsa è chiusa.

IL MESSAGGIO – IL club giallorosso, intanto, ha anche inviato un messaggio a tutti i dipendenti e collaboratori. Di seguito il testo:

“Firmati i preliminari del passaggio di proprietà con il gruppo di Dan Friedkin. Convocati i Cda delle 12 società collegate alla Holding AS Roma Calcio spa. Entro il 31 agosto il closing a Londra”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS