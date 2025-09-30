Cataldi festeggia le 250 presenze con la Lazio

Cataldi - Stadiosport.it

Questa sera al Ferraris di Genova la Lazio scenderà in campo contro il Genoa (calcio d’inizio ore 20:45), con Danilo Cataldi pronto a tagliare il traguardo delle 250 presenze in biancoceleste.

Il centrocampista romano, cresciuto nel vivaio laziale, ha parlato a poche ore dalla gara, soffermandosi sia sulla delusione del derby perso che sul prestigioso obiettivo personale raggiunto.

Una settimana difficile dopo il ko con la Roma

La sconfitta per 1-0 nel derby contro la Roma ha lasciato strascichi pesanti nell’ambiente biancoceleste. La squadra di Maurizio Sarri, già alle prese con una rosa ridotta da infortuni e squalifiche, ha faticato a trovare continuità in un avvio di stagione segnato anche dal blocco al mercato che ha limitato le mosse estive.

Cataldi ha commentato così il momento ai microfoni di DAZN, ripreso da TuttoMercatoWeb:

«Non è stata una settimana come le altre, perdere il derby fa sempre male ma dobbiamo rialzarci subito».

Le 250 presenze con l’aquila sul petto

Nonostante le difficoltà, per Cataldi questa resta una serata speciale:

«È un grande traguardo. Uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di restare tanti anni qui, sapete cosa provo per la Lazio. Dobbiamo superare questo momento tutti insieme: i risultati condizionano i giudizi, ma stasera dobbiamo dimostrare di essere giocatori degni di questa maglia».

Il centrocampista partirà titolare nel 4-2-3-1 disegnato da Sarri, in coppia con Toma Basic, con l’obiettivo di dare equilibrio a una squadra che cerca punti e fiducia per rilanciarsi.

