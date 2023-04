Caso plusvalenze, indagine sull’affare Osimhen: cosa rischia il Napoli?

Napoli: Continua l’indagine sul caso plusvalenze inerente all’trasferimento di Osimhen dal Lille. Arriva la perquisizione della Guardia di Finanza in sede della Turris sulla questione Manzi.

Continuano ad andare avanti le indagini sul caso plusvalenze: stamattina ad essere chiamato in causa è stato ancora una volta il Napoli in merito al trasferimento di Victor Oshimen, che passò dal Lille al club partenopeo nell’estate del 2020 per 80 milioni di euro. Le indagini che avanzano sul club partenopeo sarebbero finalizzate a chiarire la valutazione dei giocatori che il Napoli girò al Lille per abbassare almeno sulla carta la valutazione del nigeriano. I giocatori in questione sono Karnezis, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi.

Proprio quest’ultimo fu valutato dal club napoletano 4 milioni di euro, cifra ritenuta gonfiata dalla Procura di Napoli che nelle ultime ore avrebbe emesso un mandato di perquisizione alla Guardia di Finanza che avrebbe fatto visita alla Turris, club di Serie C in cui milita attualmente il giocatore. La Guardia di Finanza aveva già ascoltato precedentemente gli altri ragazzi coinvolti e ora ha in mano i contratti di Manzi. Dopo l’accordo sul trasferimento in Francia per 4 milioni, il giocatore non si recò mai effettivamente al Lille e, poco tempo dopo, passò in prestito alla Fermana. Nel corso di undici mesi dopo il suo acquisto il Lille che nel frattempo aveva ufficializzato il cambio di proprietà lo svincolo. Il giocatore da svincolato passò sotto contratto con la Turris, che a gennaio ha venduto il calcatore per 120 mila euro alla Virtus Entella, una cifra molto lontana da quei 4 milioni di valutazione arrivati un anno e mezzo prima.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Turris che ha chiarito la propria situazione con un comunicato ufficiale “In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, ci teniamo a precisare che il Biltz della Guardia di finanza, presso la Sede centrale della S.S Turris Calcio, si è trattata solamente di una semplice acquisizione di documenti relativi all’acquisto e alla cessione di Claudio Manzi per l’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli che non vede coinvolta minimamente la nostra società.”