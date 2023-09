Caso Osimhen: il Napoli chiede scusa

Il Napoli cerca di placare gli animi e chiede scusa a Osimhen dopo la pubblicazione del video irrisorio “Nessuna intenzione di derisione.”

Osimhen – Stadiosport.it

Tentativo di stemperare gli animi in casa Napoli dopo lo scoppio dello scontro aperto con Victor Osimhen vistosi in seguito ad una caduta di stile da parte della società campana, la quale qualche giorno fa si è resa protagonista attraverso la pubblicazione di una clip sul proprio canale ufficiale TikTok nella quale si ironizzava marcatamente sul rigore sbagliato dal proprio tesserato nella gara contro il Bologna.

Una manovra che ha mandato l’attaccante nigeriano su tutte le furie, il quale ha ritenuto opportuno prima dimostrare tutto il suo disappunto attraverso il proprio entourage, per poi passare alla cancellazione di tutte le foto che lo vedevano protagonista con la maglia azzurra sul proprio profilo Instagram. Le voci di una separazione imminente tra le due compagini si erano infoltite sempre di più, a cominciare dal dubbio che Osimhen potesse essere lasciato a casa nel impegno casalingo del Napoli contro l’Udinese. Così non è stato infatti, perché il nigeriano è stato inserito nella lista dei convocati da Garcia a distanza di poche ore dall’accaduto ed è stato anche uno dei principali artefici della vittoria per 4-1 contro l’Udinese.

A proseguire il percorso di pace è stato lo stesso Napoli che subito dopo l’ultima gara di campionato ha reso noto un comunicato ufficiale per smentire apertamente qualsiasi intenzione di derisione da parte della società nei confronti del proprio giocatore “Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società.”

Pace fatta?

Le parole della società azzurra ridimensionano inevitabilmente la questione, ma lungi dal dire che quest’ultima sia stata ampiamente risolta. Osimhen, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e le richieste di rinnovo portate avanti sin qui dal Napoli sono state tutte rispedite al mittente. La sensazione è che il nigeriano stia pensando seriamente di lasciare gli azzurri dopo il susseguirsi degli ultimi avvenimenti e di cercare nuovi stimoli altrove.

Non è da escludere, dunque, la possibilità che il Napoli dovrà iniziare a pensare ad una cessione del nigeriano già nella prossima sessione di mercato invernale e con richieste economiche indubbiamente meno esose rispetto alle ultime di 200 milioni richiesti dalla società azzurra, dato che il caso ha assunto una cassa di risonanza mondiale.