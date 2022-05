L-carnitina, Acetil-L-carnitina e carnitina sono termini molto usati dagli sportivi e dagli amanti del fitness. Ma a cosa serve la carnitina? Perché assumere un integratore?

Prima di tutto la carnitina è un aminoacido non essenziale contenuto in alcuni cibi e viene prodotto dal corpo tramite fegato e reni sfruttando altri aminoacidi in presenza di alcune vitamine del gruppo B e il ferro.

Purtroppo alcuni fattori come un’alimentazione ricca di grassi, una dieta vegana o un periodo stressante possono portare a vivere una carenza dell’aminoacido; il che apre la porta a disturbi di varia natura.

Per esempio, considerando la capacità dell’aminoacido di promuovere la trasformazione degli acidi grassi in energia, un deficit di carnitina potrebbe portare a una stanchezza cronica. E non solo.

Le proprietà dell’aminoacido hanno incuriosito il mondo degli integratori, portando alla produzione di formule a base di carnitina in forme diverse, come per l’appunto la L-carnitina e l’Acetil-L-carnitina.

Cos’è la carnitina?

Per comprendere fino in fondo le proprietà della carnitina è necessario capire la natura di questa molecola e cosa la rende diversa dagli altri aminoacidi.

Prima di tutto, quando si parla di aminoacidi, occorre distinguere gli aminoacidi essenziali e gli aminoacidi non essenziale: i primi svolgono funzioni vitali ma l’organismo è incapace di produrli autonomamente mentre i secondi sono importanti comunque ma possono essere prodotti usando altri composti.

Tornando alla carnitina, possiamo collocarla tra gli aminoacidi non essenziali e viene prodotta dal corpo a partire dagli aminoacidi metionina e lisina.

Carnitina: Benefici

L’aminoacido viene considerato un composto “brucia grassi”, ma sarebbe riduttivo considerarlo soltanto in questo modo. La carnitina a cosa serve esattamente?

Energia – Questo aminoacido trasporta gli acidi grassi delle cellule all’interno dei mitocondri, vale a dire la sede in cui vengono trasformati in energia.

– Questo aminoacido trasporta gli acidi grassi delle cellule all’interno dei mitocondri, vale a dire la sede in cui vengono trasformati in energia. Peso – La tendenza è quella di usare la carnitina per dimagrire in virtù della capacità dell’aminoacido di promuovere la produzione di energia a partire dai grassi.

– La tendenza è quella di usare la in virtù della capacità dell’aminoacido di promuovere la produzione di energia a partire dai grassi. Sistema nervoso – L’energia prodotta grazie all’aminoacido sostiene le reazioni chimiche e le funzioni cerebrali. Inoltre protegge le strutture nervose dall’ossidazione.

– L’energia prodotta grazie all’aminoacido sostiene le reazioni chimiche e le funzioni cerebrali. Inoltre protegge le strutture nervose dall’ossidazione. Sport – L’aumento di energia sostiene le performance sportive, aumentando la resistenza e migliorando il recupero post-workout.

– L’aumento di energia sostiene le performance sportive, aumentando la resistenza e migliorando il recupero post-workout. Salute cardiovascolare – L’aminoacido non essenziale contribuisce alla riduzione dei livelli di colesterolo “cattivo” e trigliceridi ed evita la comparsa di problemi cardiovascolari.

– L’aminoacido non essenziale contribuisce alla riduzione dei livelli di colesterolo “cattivo” e trigliceridi ed evita la comparsa di problemi cardiovascolari. Effetti sessuali – Alcuni studi hanno valutato la possibilità di usare la carnitina per i suoi effetti sessuali, essendo in grado di migliorare l’erezione e aumentare l’appagamento.

Carenza di carnitina

Fino a qualche anno fa, forte della produzione di carnitina a partire da metionina e lisina, il verificarsi di una carenza veniva difficile da pensare. Eppure non è così.

Esistono alcune condizioni non patologiche che possono abbassare i livelli di carnitina e causare più di qualche problema all’organismo.

La prima causa di carenza è l’alimentazione: la dieta vegana (considerando la presenza dell’aminoacido soprattutto in alimenti di origine animale) e la dieta restrittiva (quella che elimina alcuni alimenti).

Chi vive un periodo particolarmente stressante potrebbe soffrire di carenza di questo aminoacido. Perché? L’aminoacido viene utilizzato per fronteggiare le conseguenze dello stress.

Anche le sessioni di allenamento intenso, creando una situazione di stress, possono spingere il corpo a usare l’aminoacido per affrontare la situazione.

In tutti i casi, però, la situazione di carenza si manifesta principalmente con debolezza a livello muscolare, senso di affaticamento cronico, dolori muscolari post-workout e problemi di concentrazione.

A lungo andare, se non trattata, il deficit potrebbe portare a conseguenze più serie, danneggiando il fegato e il muscolo cardiaco.

Alimentazione per aumentare la carnitina

L’alimentazione gioca un ruolo essenziale per assicurarsi i giusti valori dell’aminoacido e per scongiurare i disturbi e i problemi più gravi legati alla carenza dell’aminoacido.

È possibile aumentare il consumo di cibi ricchi di carnitina, tra i quali ci sono la carne di manzo, il pesce azzurro, il pollo, il latte e i suoi derivati.

In alternativa è possibile consumare alimenti ricchi di lisina e cibi ricchi di metionina in modo da rifornire l’organismo dei due composti base dai quali ricavare l’aminoacido non essenziale. Sì a latte, yogurt, formaggio, uova, legumi, soia, legumi, semi di zucca e quinoa.

Integratore di carnitina

L’integrazione di carnitina, quando bisogna assumerla? Gli integratori entrano in gioco quando il consumo di cibi ricchi di carnitina, metionina e lisina è insufficiente a garantire la giusta quantità dell’aminoacido.

Inoltre le formule integrative permettono di avere il “meglio” senza dover far fronte a grassi, colesterolo e altre molecole potenzialmente pericolose se assunte in quantità eccessive.

Considerando le proprietà dell’aminoacido, però, questo tipo di integratore viene usato anche da chi vuole perdere peso e da coloro che desiderano migliorare le performance sia mentali che fisiche.

Quando si parla di questo tipo di integratori però bisognerebbe fare riferimento alle varie forme in cui è possibile trovarlo: L-carnitina e Acetil-L-Carnitina.

La L-carnina o levocarnitina è un derivato amminoacidico sintetizzato nell’organismo a livello epatico e renale. La sua azione principale è trasportare gli acidi grassi nei mitocondri e per questo viene usato per gestire il peso e migliorare le performance sportive.

Al contrario l’Acetil-L-Carnitina o ALCAR è legato a un gruppo acetilico che rende il composto più funzionale a livello neurologico e maggiormente biodisponibile. È un potente antiossidante cerebrale.

Ai tipi più conosciuti si aggiunge la Propionil-L-carnitina, cioè un tipo di carnitina destinato a stimolare i tessuti vascolari e cardiaci. È utile per sostenere la salute cardiovascolare e ottenere una dose extra di energia.

Esiste anche la L-carnitina L-tartrato, vale a dire una forma salificata con acido tartarico più assorbibile e più funzionale al trasporto di acidi grassi. Viene usata per il recupero post-allenamento.

Infine, pur non essendo usata negli integratori, esiste la D-carnitina o dextrocarnitina, una forma inattiva dell’aminoacido non essenziale.

Modalità di assunzione

Non esistono modalità di assunzione standard oppure indicazioni universali su quando si prende la carnitina. Le indicazioni del produttore o il parere di un esperto possono aiutare a trovare la dose e la modalità di assunzione più indicata al caso specifico.

Il dosaggio va valutato tenendo a mente l’obiettivo e le esigenze personali, ma dovrebbe restare intorno ai 200 mg o 2 g al giorno.

Per il resto, invece, è possibile scegliere la carnitina integratore sotto forma di polvere, compresse, capsule o fiale.

Carnitina: Controindicazioni

La carnitina fa male? No, l’uso degli integratori è ben tollerato e sicuro e non comporta particolari rischi o controindicazioni. In caso di sovra dosaggio, però, si potrebbe andare incontro ad alcuni problemi.

Quali sono gli effetti collaterali della carnitina? Si potrebbe avvertire nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.

Come scegliere un integratore di carnitina

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti in base alle esigenze personali è il solo modo per trovare il prodotto giusto. Ecco come fare!

Forma di somministrazione – Gli integratori si trovano in forma liquida, capsule, compresse e polvere, ma la scelta andrebbe effettuata in base al tipo di assunzione ritenuta più facile.

– Gli integratori si trovano in forma liquida, capsule, compresse e polvere, ma la scelta andrebbe effettuata in base al tipo di assunzione ritenuta più facile. Caffeina – Alcuni integratori di carnitina per dimagrire contengono caffeina promettendo di velocizzare il metabolismo e tenere a bada la fame, ma potrebbero provocare irritabilità, ansia e insonnia.

– Alcuni integratori di contengono caffeina promettendo di velocizzare il metabolismo e tenere a bada la fame, ma potrebbero provocare irritabilità, ansia e insonnia. Cruelty free – La dieta vegana può essere responsabile della carenza che spinge ad assumere l’integratore, ma andrebbe la filosofia cruelty free va rispettata anche quando si sceglie l’integratore. Sì ai prodotti con fonti di origine vegetali e privi di componenti di origine animale.

– La dieta vegana può essere responsabile della carenza che spinge ad assumere l’integratore, ma andrebbe la filosofia cruelty free va rispettata anche quando si sceglie l’integratore. Sì ai prodotti con fonti di origine vegetali e privi di componenti di origine animale. Allergeni – Le persone con sensibilità e allergie comprovate dovrebbero leggere attentamente l’INCI di ogni prodotto per essere certe dell’assenza di uno o più allergene.

– Le persone con sensibilità e allergie comprovate dovrebbero leggere attentamente l’INCI di ogni prodotto per essere certe dell’assenza di uno o più allergene. Prezzo – Il prezzo di un integratore di carnitina varia in base alle caratteristiche e alla marca. L’acquisto online offre una vasta gamma di prodotto e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L-Carnitina 2000mg – Alta qualità : Carnipure® di Lonza – 120 capsule – natural elements – Prodotto testato in laboratorio, alto dosaggio, vegano ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO: 120 capsule vegane. Alto dosaggio con 3000 mg di L-carnitina tartrato per dose giornaliera (4 capsule). Materie prime di alta qualità : Carnipure di Lonza (vegano). Ogni capsula ad alto dosaggio contiene 750 mg di L-carnitina tartrato (pari a 500 mg di L-carnitina pura per capsula).

SENZA ADDITIVI INDESIDERATI, come stearato di magnesio, antiagglomeranti, aromi, coloranti, stabilizzanti, gelatina e naturalmente senza lattosio, glutine, OGM o conservanti.

PRODOTTO IN GERMANIA in impianti rigorosamente controllati e certificati che hanno ottenuto le certificazioni GMS, ISO e HACCP in conformità alle leggi vigenti nel settore alimentare.

TESTATO DA LABORATORI INDIPENDENTI per verificare il contenuto di L-carnitina e l’assenza di metalli pesanti, muffe, Escherichia coli, salmonella e altro. La verifica è stata condotta da un laboratorio tedesco accreditato ai sensi della norma DIN EN ISO/IEC 17025. (Certificato di analisi: vedi immagini prodotto)

100% VEGANO: la nostra L-carnitina tartrato è vegana e testata in laboratorio. Anche gli involucri delle capsule sono di origine vegetale. Ecco perché le nostre capsule di L-carnitina sono vegane al 100%.

Acetyl L-Carnitine 3000 con 250 capsule - 3000 mg per porzione giornaliera - Premium: L-Carnitina in forma acetilica - Altamente dosato - Vegan PRESTAZIONI TOP PRICE: 250 capsule vegane. Specialmente ad alto dosaggio con 3000 mg di Acetil L-Carnitina pura per dose giornaliera (6 capsule). Ogni capsula contiene 500 mg di preziosa Acetil L-Carnitina. Una lattina è sufficiente per 41 giorni interi (1,3 mesi).

MATERIALE PREMIUM RAW: L'acetil L-Carnitina è nota per il suo alto assorbimento e la sua stabilità . L'acetil L-Carnitina è presente in un composto particolarmente biodisponibile e viene assorbito più facilmente della L-Carnitina convenzionale. La L-Carnitina (ALC) è una forma modificata (acetilata) dell'aminoacido L-Carnitina.

VEGANO E SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre capsule di carnitina sono 100% vegane e senza stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

QUALITÀ TESTATA IN LABORATORIO: Le nostre capsule di Carntine sono state testate da un laboratorio indipendente per la purezza, così come i contaminanti come i metalli pesanti, le muffe, l'E. Coli, la salmonella e altri criteri di test rilevanti.

QUALITÀ & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma GEN comprende numerosi integratori alimentari con un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate all'interno dell'UE. Se non siete soddisfatti del nostro prodotto, o se avete bisogno di aiuto e consigli, non esitate a contattarci.

One Protein Integratore di Acetyl L-Carnitina - 90 Compresse Apporta 1000 mg di acetil l-carnitina per dose

Indicato per sportivi adulti

Contiene 90 compresse in ogni confezione

Prodotto di qualità ottimale

L CARNITINA - Capsule ad alta resistenza con riboflavina aggiunta, biotina, cromo, vitamina D, B3 e B6 - Macronutrienti e metabolismo energetico - 150 Capsule vegane - Prodotto da Nutravita ✔ PERCHÉ IL COMPLESSO L-CARNITINA DI NUTRAVITA? - La L-carnitina è una sostanza chimica simile a un amminoacido prodotto dal corpo. La L-Carnitina aiuta il corpo a trasformare il grasso in energia. Il nostro prodotto è stato miscelato con vitamina D3, vitamina B2, B3 e B6, biotina e cromo per darti ulteriori benefici.

✔ QUALI I VANTAGGI DI ASSUMEREL'INTEGRATORE L-CARNITINA -La vitamina D contribuisce al mantenimento della funzione muscolare e delle ossa. La riboflavina, la niacina (vitamina B3) e la vitamina B6 contribuiscono al metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. La biotina contribuisce al metabolismo dei macronutrienti e a quello energetico. Il cromo contribuisce al metabolismo dei macronutrienti. Dichiarazioni dell'EFSA.

✔ COME ASSUMERE IL NOSTRO COMPLESSO DI L-CARNITINA - Il nostro integratore è adatto ai vegani e ogni flacone contiene 150 capsule. La dose giornaliera raccomandata è di 2 capsule al giorno, per cui il nostro integratore durerà per 2,5 mesi. Il nostro integratore è pensato per essere adatto sia a uomini che a donne, oltre ad essere privo di OGM, noci, glutine, lattosio e grano.

✔ FORMULATO PER IL SUCCESSO - Crediamo davvero che, indipendentemente dallo stile di vita, ci sono sempre nuovi modi per mettere la salute al primo posto. La nostra nuovissima gamma Nutravita Sports è stata appositamente pensata per soddisfare le esigenze di stili di vita in continua evoluzione. La nostra gamma sportiva è nata per essere combinata con il tuo programma di allenamento in modo da aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e fissare target sempre più alti.

✔ QUAL È LA STORIA DI NUTRAVITA? - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità , tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Offerta Named Sport Acetil L-Carnitina - 60Cpr - 86 Gr Speciale formulazione in compresse ad elevata concentrazione da 1g

Rapido assorbimento che favorisce una immediata e maggiore biodisponibilità energetica

Senza lattosio e senza glutine

Offerta L-Carnitina Integratore, 1.000mg Carnitina Capsule con Premium Carnipure®, Integratore Sportivo con Tartrato di Carnitina, Energia e Recupero Muscolare, 140 Capsule, 100% Vegan 100% PURA L-CARNITINA- La dose consigliata (2 capsule) di L-carnitina assicura 1.470,5 mg di L-carnitina in forma tartrato di cui 1000mg carnitina pura per dose, concentrazione del 68% di L-carnitina pura per capsula (500mg).

A COSA SERVE L'AMINOACIDO L-CARNITINA: svolge un ruolo nel metabolismo energetico, nel trasporto degli acidi grassi per la produzione dell'energia effetto brucia grassi, aumentando la resistenza per le prestazioni fisiche e può contribuire anche alla perdita di peso.

MATERIA PRIMA CARNIPURE: Carnipure è una L-carnitina di qualità particolarmente elevata del rinomato fornitore di materie prime di marca Lonza. La materia prima premium è caratterizzata da una purezza e una qualità particolarmente elevata!

140 CAPSULE DI L CARNITINA AD ALTA CONCENTRAZIONE - 1 confezione contiene 140 capsule di l-carnitina tartrato ad alta concentrazione, prodotto secondo le più severe norme di qualità e sottoposto a test regolari per garantirne qualità , purezza degli ingredienti e sicurezza. Senza glutine, senza lattosio, senza aromi, senza gelatina o additivi artificiali.

MARCHIO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità , nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati certificati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Integratore alimentare inserito nel registro degli integratori alimentari del Ministero della Salute.