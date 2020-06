Campionato della sostenibilità: Sampdoria campione d’Italia, Milan in Serie B

Campionato della sostenibilità: secondo gli studi sostenuti dall’Agenzia AvantGrade la Sampdoria sarebbe campione d’Italia, mentre il Milan sarebbe addirittura retrocesso in Serie B. Male anche Inter e Juventus.

Per leggere di una Sampdoria campione d’Italia e di un Milan retrocesso in Serie B dovremmo tornare indietro nel tempo di almeno 30-40 anni. Questo se volessimo considerare i risultati maturati sul campo al tempo.

Ma oggi non siamo qui per parlare di calcio giocato. Ciò che tratteremo in queste righe è infatti la speciale classifica della sostenibilità sul web stilata da AvantGrade.com, agenzia SEO e digital marketing, che ha studiato le emissioni di CO2 che producono i siti internet dei venti club di Serie A.

Campionato della sostenibilità: Samp campione d’Italia, male le big. Milan addirittura retrocesso.

Lo scudetto della sostenibilità, come detto, va quindi alla Sampdoria del presidente Ferrero che, secondo gli studi dell’agenzia di Ale Agostini produce appena il 7% annuo di CO2 rispetto alla media. Alle spalle dei doriani troviamo, sorprendentemente, Brescia (+68%), Roma (+69%) e Cagliari (+106%).

Al 12° e al 13° posto troviamo invece Napoli e Juventus che producono emissioni di CO2 pari rispettivamente a +238% e +239% rispetto alla media. Poco più sotto la Lazio di Claudio Lotito la cui percentuale, rispetto alla media, si aggira intorno al +314%.

Male anche l’Inter di Steven Zhang che si posiziona la 16° posto con un pesantissimo +420% di CO2 emessa rispetto alla media. Infine, per quanto riguarda la zona retrocessione, all’ultimo posto troviamo, inaspettatamente, il Milan del presidente Scaroni che fa registrare una percentuale spaventosa: +1858% di emissioni di CO2 rispetto alla media. “Retrocedono”, insieme ai rossoneri, anche Verona (+1601%) e Bologna (+1289%).

