Calendario ufficiale Liga 2024-2025

Nelle scorse ore è stato reso noto il calendario della prossima edizione della Liga, un’edizione che si preannuncia ancor più seguita del solito grazie al grande colpo del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Il campionato aprirà i battenti il 16 agosto e si chiuderà il 25 maggio. Oltre a Mbappé, la novità più attesa è il nuovo Barcellona guidato dal tedesco Hansi Flick, che ha rimpiazzato Xavi, mentre è ancora presente una casella bianca che verrà colmata dalla vincente della finale playoff tra Espanyol e Real Oviedo (all’andata vittoria casalinga per gli asturiani).

La vincente dello spareggio inizierà la stagione in trasferta contro un’altra neopromossa, il Real Valladolid tornato in massima serie dopo tre stagioni, mentre l’altra neopromossa, il Leganes, esordirà sul campo dell’Osasuna.

Il Real Madrid Campione d’Europa farà visita al Maiorca e il Barcellona andrà a Valencia; anche l’Atletico Madrid esordirà fuori casa a Villareal.

Il 29 settembre al “Wanda Metropolitano” andrà in scena il derby di Madrid tra Atletico e Real, che si rivedranno il 3 febbraio, mentre il Clasico andrà in onda al “Santiago Bernabeu” il 27 ottobre. Il ritorno è previsto per l’11 maggio, alla terzultima giornata, e potrebbe valere il titolo.

L’altro attesissimo derby cittadino tra Betis e Siviglia è in programma il 6 ottobre e poi il 30 marzo, mentre Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno il 22 dicembre al “Camp Nou” e il 16 marzo nella capitale.

Per il calendario completo, ecco il link:

https://www.laliga.com/calendario-2024-2025/laliga-easports

