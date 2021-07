Calendario ufficiale Liga 2021-2022

Svelato il calendario della nuova stagione calcistica spagnola. Si riparte il 15 agosto. Real e Barcellona ambiscono a tornare sul tetto di Spagna, ma attenti all’Atletico.

La stagione 2020/2021 si è conclusa con un risultato inequivocabile: tutto il mondo del calcio spagnolo è stato costretto a guardare dal basso il trionfo del Madrid.

In realtà, quella appena scritta, sembra una frase abbastanza scontata visto che sono anni che il Real Madrid e il Barcellona lottano dividendosi il numero di coppe da collezionare in bacheca, ma fa scalpore se la parte di Madrid vincente in realtà è quella che porta in alto la bandiera biancorossa.

I Colchoneros hanno festeggiato il titolo numero 11 della propria storia dimostrandosi, ancora una volta, l’unica squadra a poter rompere l’incantesimo di blancos e blaugrana.

L’Atletico Madrid di Simeone ha condotto un campionato di pregevole fattura e nonostante qualche piccolo intoppo nelle fasi finali, ha meritato la vittoria finale, ma, da oggi con il nuovo calendario, tutto si azzera.

La stagione 2021/2022 dovrà, necessariamente, essere l’anno della rinascita di un Barcellona che ha fallito su tutti i fronti durante la precedente annata e dovrà segnare anche il ritorno del Real Madrid di Carlo Ancelotti, tornato a guidare i blancos.

Il calendario pone, durante la prima giornata che partirà il 15 agosto, entrambe le squadre di Madrid fuoricasa, ospitate dall’Alaves e dal Celta Vigo; mentre il Barcellona giocherà al Camp Nou un match non semplice contro la Real Sociedad.

Il Siviglia ospita la neo promossa Rayo Vallecano, mentre il Villareal giocherà un’interessante sfida contro il Granada.

Di grande interesse sarà il match tra il sottomarino giallo di Unai Emery, vincitore dell’Europa League e l’Atletico di Simeone che sarà la prima sfida tra big di questa Liga, durante la terza giornata. Il quarto turno propone il Barcellona in casa del Siviglia, mentre nel quinto sarà il Real Madrid ad avere una difficile trasferta a Valencia.

Il primo incrocio delle tre superpotenze spagnole ci sarà durante l’ottava giornata con l’Atletico Madrid che avrà il fattore casa contro la squadra di Messi e compagni blaugrana; El Clasico tra catalani e madrileni sarà presente alla decima giornata di campionato, mentre il derby di Madrid andrà in scena durante il diciassettesimo turno.

Prima giornata Liga Spagnola 2021/2022 (15 agosto)

Alavés-Real Madrid

Barcellona-Real Sociedad

Celta-Atlético Madrid

Mallorca-Betis Siviglia

Cadice-Levante

Osasuna-Espanyol

Sevilla-Rayo Vallecano

Valencia-Getafe

Villarreal-Granada

Elche-Athletic Club

