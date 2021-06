Calendario ufficiale Bundesliga 2021-2022

In Germania, si riparte il 13 agosto e riaprirà ufficialmente la caccia al Bayern Monaco e al Meisterschale.

La 59ma edizione del massimo campionato tedesco ha avuto, finalmente, la possibilità di scoprire il proprio calendario in vista del primo calcio d’inizio previsto il 13 agosto.

La stagione 2020 ha portato con se enormi sorprese che andranno, ovviamente, ad influenzare l’andamento del nuovo anno calcistico tedesco. Abbiamo visto, clamorosamente, due colossi della storia della Bundesliga dover arrendersi all’evidenza della retrocessione che ha risucchiato uno Schalke 04 autore di un campionato orribile e un Werder Brema che aveva ben altri obiettivi.

Abbiamo visto l’Union Berlino volare in Conference League rifilando 15 punti ai cugini, ben più esperti, dell’Herta, ma, tra le tante soprese, abbiamo assistito all’unica vera costante di questo campionato, ovvero un Bayern Monaco capace di distruggere la concorrenza e vincere il 31mo titolo della propria storia.

Haaland e il suo Borussia Dortmund sono pronti a raccogliere la sfida dei bavaresi, allenati quest’anno da Julian Nagelsmann e lo stesso vale per il Red Bull Lipsia che vuole far rimpiangere la scelta del proprio ex allenatore di abbandonare la nave, a favore del contratto faraonico del Bayern.

Bochum e Greuther Furth, invece, festeggeranno i frutti di una grande Bundesliga 2, tornando ad essere protagoniste nella massima serie, ma la prima partita di questa nuova annata calcistica sarà offerta, il 13 agosto, dal Borussia Park.

Sarà, infatti, il Borussia Monchengladbach di Adi Hutter a lanciare il primo guanto di sfida ai bavaresi di Lewandowski e Muller, dandoci la possibilità di ammirare, fin da subito, un big match nonché una classica del calcio tedesco.

Interessante anche il confronto tra il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte che dopo aver visto sfuggire per un solo punto il sogno Champions League vuole inserirsi per un campionato da protagonista.

Le due neopromosse giocheranno fuori casa con il Bochum atteso alla Wolfswagen Arena e il Greuther ospitato dallo Stoccarda.

Da seguire anche la sfida tra Union e Leverkusen oltre che Mainz-Red Bull Lipsia.

Il ritorno di Naigelsmann alla Red Bull Arena sarà atteso alla quarta giornata con il primo vero big match dell’anno, mentre il Borussia Dortmund avrà la possibilità di affrontare i bavaresi solo alla quattordicesima giornata.

Prima giornata Bundesliga 2021/2022 (13 agosto)

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

Wolfsburg-Bochum

Union Berlino-Bayer Leverkusen

Stoccarda-Greuther Furth

Mainz-Lipsia

Augsburg-Hoffenheim

Arminia Bielefeld-Friburgo

Colonia-Hertha Berlino

