Calendario partite Lazio Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

La Lazio è pronta per lo sprint finale. Il sogno scudetto è nella testa dei tifosi e la squadra di Simoni Inzaghi farà di tutto per trasformarlo in realtà. Si parte con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e si finirà a Napoli. Il 20 luglio ci sarà la sfida cruciale a Torino contro la Juventus

La Serie A è pronta alla ripartenza. Dopo il lungo stop forzato dalla pandemia Coronavirus, le varie squadre sono tornate ad allenarsi duramente, in vista della ripresa del campionato. C’è comunque da rispettare il protocollo sanitario imposto dal Comitato Tecnico Scientifico, per garantire la massima sicurezza sanitaria a tutti gli addetti ai lavori.

Fra le tante squadre che inseguono gli obiettivi stagionali, quello della Lazio sarà uno dei percorsi più importanti. Il finale di stagione dei biancocelesti, infatti, dirà la verità sul sogno chiamato scudetto, che da mesi è entrato nella testa dei tifosi. Dopo 26 giornate la squadra di Simone Inzaghi ha totalizzato 62 punti, dietro solo alla Juventus che guida la classifica con 63 punti.

Il calendario della Lazio è fitto di impegni importanti, ed ogni gara sarà come una finale. Si parte il 24 giugno per la 27esima giornata, con la difficile sfida a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo soli tre giorni ci sarà la prima sfida casalinga di questa ripresa, quando all’Olimpico di Roma arriverà la Fiorentina.

Il 20 luglio sarà la volta del grande big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. E’ sicuramente il momento più importante della stagione, in cui i biancocelesti dovranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative che si sono naturalmente create in questi mesi. Prima di questa sfida ce ne saranno comunque altre sette di alto livello, in cui si capiranno meglio le dinamiche della classifica.

L’ultima gara di campionato vedrà la squadra di Lotito impegnata a Napoli, altro test decisamente impegnativo. La Lazio spera di uscire dal San Paolo conquistando quel titolo che manca da 20 anni esatti, quando nella stagione 1999-2000 la squadra romana era sotto la proprietà di Sergio Cragnotti.

Ecco il calendario delle prossime partite della Lazio:

27^ GIORNATA (24 giugno, ore 21.45): Atalanta- Lazio

(24 giugno, ore 21.45): Atalanta- 28^ GIORNATA (27 giugno, ore 21.45): Lazio -Fiorentina

(27 giugno, ore 21.45): -Fiorentina 29^ GIORNATA (30 giugno, ore 19.30): Torino- Lazio

(30 giugno, ore 19.30): Torino- 30^ GIORNATA (4 luglio, ore 21.45): Lazio -Milan

(4 luglio, ore 21.45): -Milan 31^ GIORNATA (7 luglio, ore 19.30): Lecce- Lazio

(7 luglio, ore 19.30): Lecce- 32^ GIORNATA (11 luglio, ore 17.15): Lazio -Sassuolo

(11 luglio, ore 17.15): -Sassuolo 33^ GIORNATA (15 luglio, ore 21.45): Udinese- Lazio

(15 luglio, ore 21.45): Udinese- 34^ GIORNATA (20 luglio, ore 21.45): Juventus- Lazio

(20 luglio, ore 21.45): Juventus- 35^ GIORNATA (23 luglio, ore 21.45): Lazio -Cagliari

(23 luglio, ore 21.45): -Cagliari 36^ GIORNATA (da definire): Verona- Lazio

(da definire): Verona- 37^ GIORNATA (da definire): Lazio -Brescia

(da definire): -Brescia 38^ GIORNATA (da definire): Napoli-Lazio

