Calendario e Date della ripresa dei principali Campionati europei di calcio

Dalla Serie A alla Premier League: ecco una panoramica con le date delle possibili ripartenze dei principali Campionati di calcio d’Europa dopo l’emergenza Coronavirus.

Dopo una sospensione di quasi 3 mesi il calcio sta cercando lentamente di ricominciare con la ripresa degli allenamenti in gruppo avvenuta in questa settimana per le squadre di Serie A.

Le ultime partite del Campionato di Serie A si sono giocate l’8 marzo con la 26° Giornata e proprio ieri il consiglio federale della FIGC ha stabilito la ripresa dei campionati della stagione 2019-20 di A, B e Lega Pro che dovranno concludersi entro il 20 agosto e per la ripresa si ipotizzano le date del 13 o 20 giugno.

L’UEFA ha fissato al 25 maggio la data ultima per presentare i piani di ripresa alle varie federazioni nazionali dei campionati di calcio europei tra cui Liga e Premier League oltre che Serie A mentre la Bundesliga è già ripresa lo scorso week-end.

Francia, Belgio, Scozia e Olanda hanno già dichiarato conclusi i rispettivi campionati.

In Francia il titolo è stato assegnato al PSG, in Belgio al Bruge ed in Scozia al Celtic mentre in Olanda si è deciso di annullare il campionato di Eredivisie.

I campionati sono stati dichiarati chiusi definitivamente anche in Lussemburgo e Cipro.



Tra i principali campionati europei la Bundesliga ha già ripreso a giocare sabato 16 maggio ed il prossimo a riprendere sarà la Primeira Liga portoghese con data ufficiale della ripresa fissata al 4 giugno.

Premier League inglese e Liga Spagnola dovrebbero riprendere il 12 o 20 giugno come la Serie A italiana.

Sono state fissate le date ufficiali per la ripresa del campionato russo al 21 giugno e la SuperLig in Turchia al 12 giugno.

L’unico campionato a non fermarsi in Europa è stato quello Bielorusso dove dopo 8 giornate sono arrivati i primi due casi positivi di calciatori che hanno costretto a saltare il prossimo turno di campionato alle rispettive squadre.

Ecco di seguito uno schema riassuntivo con le date, ufficiali e non, della ripresa dei principali campionati Europei:

Italia – Serie A 13 o 20 giugno (non ufficiale )

) Portogallo – Primeira Liga NOS 4 giugno (ufficiale)

Turchia – SuperLig 12 giugno (ufficiale)

Inghilterra – Premier League 12 o 20 giugno

Spagna – Liga 12 o 20 giugno

Russia – Prem’er-Liga 21 giugno (ufficiale)

Ligue 1 Definitivamente sospesa

Olanda – Eredivisie Definitivamente sospesa

Scozia – Scottish Premier League Definitivamente sospesa

La Bundesliga ha già ripreso il suo campionato sabato 16 maggio

