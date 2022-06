Calendario completo Roma campionato Serie A 2022-2023 con girone d’andata e ritorno

I giallorossi debuttano a Salerno, mentre la prima all’Olimpico sarà contro la Cremonese. Il primo big match sarà contro la Juventus alla terza giornata. Derby al 13° turno d’andata e l’8° di ritorno.

Archiviata la gioia della vittoria della Conference League, la Roma è chiamata a un campionato da protagonista nella prossima stagione di Serie A.

Il secondo anno di Josè Mourinho al timone della società capitolina, dovrà essere più competitivo che mai per continuare un progetto di crescita che già lo scorso anno ha portato alcuni frutti.

La qualificazione in Europa League permetterà ai giallorossi di misurarsi in un campo diverso rispetto a quello della Conference, mentre in campionato l’obiettivo tornerà ad essere quello di rientrare nelle top 4 squadre d’Italia.

Intanto, i giallorossi hanno conosciuto ufficialmente il calendario della Serie A 2022-2023 che ha sancito il cammino della squadra di Mourinho in uno dei campionati più imprevedibili e caotici degli ultimi tempi.

C’è, infatti, da tenere in considerazione che le date saranno del tutto inedite visto l’avvio anticipato e lo stop invernale a causa dei Mondiali di Qatar 2022.

In attesa delle date e degli orari ufficiali, il weekend del 14 agosto darà ufficialmente il via al campionato e la Roma giocherà in trasferta contro la Salernitana.

Avvio dolce/amaro per i giallorossi che nei primi 6 match affronteranno squadre, sulla carta, abbordabili, fatta eccezione per la Juventus che ospiterà i giallorossi già durante la terza giornata di campionato.

Sarà il weekend del 21 agosto, quindi la seconda giornata contro la Cremonese, ad aprire le porte dello Stadio Olimpico di Roma ai tifosi giallorossi.

Nei turni 7 e 8, la Roma affronterà rispettivamente Atalanta (in casa) e Inter (in trasferta) per poi affacciarsi a un periodo non troppo semplice che andrà dalla giornata numero 11 alla numero 15 con Napoli (fuoricasa all’11^) e il derby con la Lazio (alla tredicesima) come partite dal coefficiente di difficoltà maggiore.

Dopo la sosta per il Mondiale, Bologna, Milan, Fiorentina e Spezia completeranno il girone d’andata.

Diversa la situazione per il girone di ritorno, va infatti ricordato che anche quest’anno il calendario è asimmetrico, dunque, le partite d’andata non corrispondono agli accoppiamenti del ritorno.

Si parte subito a Napoli contro i partenopei, poi dalla 6 alla 8 i giallorossi sfideranno Juventus, Sassuolo e Lazio.

Anche il trittico Atalanta, Milan e Inter (con entrambe le milanesi che dovranno giocare in trasferta) arriverà in modo abbastanza ravvicinato tra le giornate 12 e 15 (con il Monza a intervallare).

Confronto molto interessante, nonché unico sorteggio uguale al girone d’andata, è quello che contrapporrà la Fiorentina ai giallorossi durante la penultima giornata di Serie A.

Calendario Roma 2022-2023: girone d’andata

1ª GIORNATA D’ANDATA (14 agosto 2022)

Salernitana-Roma

2ª GIORNATA D’ANDATA (21 agosto 2022)

Roma-Cremonese

3ª GIORNATA D’ANDATA (28 agosto 2022)

Juventus-Roma

4ª GIORNATA D’ANDATA (31 agosto 2022)

Roma-Monza

5ª GIORNATA D’ANDATA (4 settembre 2022)

Udinese-Roma

6ª GIORNATA D’ANDATA (11 settembre 2022)

Empoli-Roma

7ª GIORNATA D’ANDATA (18 settembre 2022)

Roma-Atalanta

8ª GIORNATA D’ANDATA (2 ottobre 2022)

Inter-Roma

9ª GIORNATA D’ANDATA (9 ottobre 2022)

Roma-Lecce

10ª GIORNATA D’ANDATA (16 ottobre 2022)

Sampdoria-Roma

11ª GIORNATA D’ANDATA (23 ottobre 2022)

Roma-Napoli

12ª GIORNATA D’ANDATA (30 ottobre 2022)

Hellas Verona-Roma

13ª GIORNATA D’ANDATA (6 novembre 2022)

Roma-Lazio

14ª GIORNATA D’ANDATA (9 novembre 2022)

Sassuolo-Roma

15ª GIORNATA D’ANDATA (13 novembre 2022)

Roma-Torino

PAUSA MONDIALE

16ª GIORNATA D’ANDATA (4 gennaio 2023)

Roma-Bologna

17ª GIORNATA D’ANDATA (8 gennaio 2023)

Milan-Roma

18ª GIORNATA D’ANDATA (15 gennaio 2023)

Roma-Fiorentina

19ª GIORNATA D’ANDATA (22 gennaio 2023)

Spezia-Roma

Calendario Roma 2022-2023: girone di ritorno

1ª GIORNATA DI RITORNO (29 gennaio 2023)

Napoli-Roma

2ª GIORNATA DI RITORNO (5 febbraio 2023)

Roma-Empoli

3ª GIORNATA DI RITORNO (12 febbraio 2023)

Lecce-Roma

4ª GIORNATA DI RITORNO (19 febbraio 2023)

Roma-Hellas Verona

5ª GIORNATA DI RITORNO (26 febbraio 2023)

Cremonese-Roma

6ª GIORNATA DI RITORNO (5 marzo 2023)

Roma-Juventus

7ª GIORNATA DI RITORNO (12 marzo 2023)

Roma-Sassuolo

8ª GIORNATA DI RITORNO (19 marzo 2023)

Lazio-Roma

9ª GIORNATA DI RITORNO (2 aprile 2023)

Roma-Sampdoria

10ª GIORNATA DI RITORNO (8 aprile 2023)

Torino-Roma

11ª GIORNATA DI RITORNO (16 aprile 2023)

Roma-Udinese

12ª GIORNATA DI RITORNO (23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

13ª GIORNATA DI RITORNO (30 aprile 2023)

Roma-Milan

14ª GIORNATA DI RITORNO (3 maggio 2023)

Monza-Roma

15ª GIORNATA DI RITORNO (7 maggio 2023)

Roma-Inter

16ª GIORNATA DI RITORNO (14 maggio 2023)

Bologna-Roma

17ª GIORNATA DI RITORNO (21 maggio 2023)

Roma-Salernitana

18ª GIORNATA DI RITORNO (28 maggio 2023)

Fiorentina-Roma

19ª GIORNATA DI RITORNO (4 giugno 2023)

Roma-Spezia