Calendario completo Napoli campionato Serie A 2021-2022 con girone andata e ritorno

Inizia ufficialmente la nuova stagione di Luciano Spalletti. La prima avversaria del tecnico toscano sarà il neopromosso Venezia allenato da Paolo Zanetti. Alla terza giornata c’è subito il big match contro la Juventus. Inter e Milan saranno nella tredicesima e nella diciottesima giornata. Il derby con la Salernitana si disputerà, invece, all’undicesima.

Ieri è stato svelato il calendario ufficiale della Serie A. Per la prima volta nella storia, il calendario è asimmetrico. Infatti, sul modello inglese, anche il campionato italiano ha deciso di attuare due calendari diversi per andata e ritorno. La novità è stata subito accolta con grande entusiasmo facendo capire come anche il calcio italiano si stia evolvendo. Comincerà, per il Napoli, la rincorsa alla Champions League, fallita lo scorso anno.

Nella sua prima da allenatore azzurro, Luciano Spalletti rivivrà già un ricordo. Al Maradona arriverà il Venezia, squadra neopromossa che ha già allenato nella stagione 1999-00. Era dal 2013 che il Napoli, tra l’altro, non esordiva in casa e sarà l’occasione di capire se ci sarà il pubblico allo stadio. Dopo i veneti, ci sarà l’incontro con il Genoa e alla terza giornata già la sfida contro la Juventus. I bianconeri ci saranno anche alla prima di ritorno, nel match dell’Epifania.

Altro scontro importante alla terza giornata contro la Roma. Inter e Milan saranno rispettivamente alla tredicesima e diciottesima giornata. Il derby campano contro la Salernitana, che in Serie A non si giocava dal 1948, si disputerà all’undicesima giornata. I partenopei chiuderanno sia il girone d’andata che quello di ritorno con lo Spezia. Alle giornate del campionato si aggiungeranno anche i match dei gironi di Europa League che saranno resi noti il 27 agosto.

Napoli, calendario completo degli incontri

1^ giornata: Napoli -Venezia

-Venezia 2^ giornata: Genoa- Napoli

3^ giornata: Napoli -Juventus

-Juventus 4^ giornata: Udinese- Napoli

5^ giornata: Sampdoria- Napoli

6^ giornata: Napoli -Cagliari

-Cagliari 7^ giornata: Fiorentina- Napoli

8^ giornata: Napoli -Torino

-Torino 9^ giornata: Roma- Napoli

10^ giornata: Napoli -Bologna

-Bologna 11^ giornata: Salernitana- Napoli

12^ giornata: Napoli -Verona

-Verona 13^ giornata: Inter- Napoli

14^ giornata: Napoli -Lazio

-Lazio 15^ giornata: Sassuolo- Napoli

16^ giornata: Napoli -Atalanta

-Atalanta 17^ giornata: Napoli -Empoli

-Empoli 18^ giornata: Milan- Napoli

19^ giornata: Napoli -Spezia

-Spezia 20^ giornata: Juventus- Napoli

21^ giornata: Napoli -Sampdoria

-Sampdoria 22^ giornata: Bologna- Napoli

23^ giornata: Napoli -Salernitana

-Salernitana 24^ giornata: Venezia- Napoli

25^ giornata: Napoli -Inter

-Inter 26^ giornata: Cagliari- Napoli

27^ giornata: Lazio- Napoli

28^ giornata: Napoli -Milan

-Milan 29^ giornata: Verona- Napoli

30^ giornata: Napoli -Udinese

-Udinese 31^ giornata: Atalanta- Napoli

32^ giornata: Napoli -Fiorentina

-Fiorentina 33^ giornata: Napoli -Roma

-Roma 34^ giornata: Empoli- Napoli

35^ giornata: Napoli -Sassuolo

-Sassuolo 36^ giornata: Torino- Napoli

37^ giornata: Napoli -Genoa

-Genoa 38^ giornata: Spezia-Napoli

