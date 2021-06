Calendario Calcio Olimpiadi Tokyo 2021: squadre, date, orari, canali TV e Diretta Streaming

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 ospiteranno, come da tradizione, anche il torneo di calcio. L’Italia non è riuscita a qualificare nessuna rappresentativa. In questo articolo il calendario e gli orari di tutte le partite.

Tempo di Olimpiadi, che scatteranno a Tokyo dal prossimo 23 luglio. Tra gli sport previsti nel programma olimpico, come da tradizione, anche il calcio, giunto alla sua ventisettesima edizione. L’Italia è assente in entrambi i tornei, maschile e femminile, ma ciò non toglie che ci godremo un grande spettacolo. È caccia all’oro del Brasile, vittorioso a Rio, cinque anni fa, contro la Germania.

Non ci saranno limiti d’età per ciò che concerne le convocazioni, anche se i commissari tecnici tenderanno a dare spazio ai migliori giovani a propria disposizione. Selezioni come la Spagna, che ha già comunicato la propria lista di convocati, possono contare su elementi di qualità e spessore internazionale come Ceballos, Olmo, Asensio, Unai Simòn e Pedri, alcuni dei quali già impegnati nel campionato europeo, a testimonianza dell’alto livello di competitività che ci si attende in Sol levante.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021, torneo di calcio maschile: la composizione dei gironi

Gruppo A

Giappone

Sudafrica

Messico

Francia

Gruppo B

Nuova Zelanda

Corea del Sud

Honduras

Romania

Gruppo C

Egitto

Spagna

Argentina

Australia

Gruppo D

Brasile

Germania

Costa d’Avorio

USA

Olimpiadi Tokyo 2021, torneo calcio maschile: il calendario completo delle partite

giovedì 22 luglio 2021

Gruppo C: Egitto-Spagna (ore 9:00)

Gruppo C: Argentina-Australia (ore 12:30)

Gruppo A: Messico-Francia (ore 10:00)

Gruppo A: Giappone-Sudafrica (ore 13:00)

Gruppo B: Honduras-Romania (ore 13:00)

Gruppo B: Nuova Zelanda-Corea del Sud (ore 10:00)

Gruppo D: Brasile-Germania (ore 10:30)

Gruppo D: Costa d’Avorio-Stati Uniti (ore 10:30)

domenica 25 luglio

Gruppo C: Egitto-Argentina (ore 9:30)

Gruppo C: Australia-Spagna (ore 12:30)

Gruppo B: Nuova Zelanda-Honduras (ore 10:00)

Gruppo B: Romania-Corea del Sud (ore 13:00)

Gruppo A: Francia-Sudafrica (ore 10:30)

Gruppo A: Giappone-Messico (ore 13:00)

Gruppo D: Brasile-Costa d’Avorio (ore 10:30)

Gruppo D: Arabia Saudita-Germania (ore 13:30)

mercoledì 28 luglio

Gruppo D: Arabia Saudita-Brasile (ore 10:00)

Gruppo D: Germania-Costa d’Avorio (ore 10:00)

Gruppo B: Romania-Nuova Zelanda (ore 10:30)

Gruppo B: Corea del Sud-Honduras (ore 10:30)

Gruppo C: Australia-Egitto (ore 13:00)

Gruppo C: Spagna-Argentina (ore 13:0)

Gruppo A: Francia-Giappone (ore 13:30)

Gruppo A: Sudafrica-Messico (ore 13:30)

Quarti di finale (sabato 31 luglio)

Vincente C- Seconda D (ore 10:00)

Vincente A-Seconda B (ore 11:00)

Vincente D-Seconda C (ore 12:00)

Vincente B-Seconda A (ore 13:00)

Semifinali (martedì tre agosto)

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 (ore 10:00)

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4 (ore 13:00)

Finale terzo/quarto posto

Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2 (ore 10:00)

Finale

Vincente Semifinale 1-Vincente semifinale 2 (ore 13:00)

Diretta tv e streaming torneo di calcio maschile Tokyo 2021

Il torneo di calcio maschile di Tokyo 2021 verrà trasmesso in chiaro da Rai 2 (ancora da comunicare la programmazione). Lo streaming verrà offerto dalla piattaforma Discovery Plus.

