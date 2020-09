Calciomercto Juventus: Chiesa o El Shaarawy se parte uno tra Bernardeschi e Douglas Costa

Porte girevoli in casa Juventus. Via Douglas Costa atteso dal Wolverhampton e dentro Federico Chiesa. Questa la nuova idea della dirigenza bianconera per tentare l’assalto al decimo titolo nazionale consecutivo e, soprattutto, alla Champions League.

Prima però bisogna convincere il brasiliano ex Bayern Monaco ad accettare l’offerta dei Wolves. Costa infatti non è del tutto convinto del passaggio in Inghilterra che ritiene un passo indietro per la sua carriera. L’appeal del club inglese non è paragonabile a quello della Juventus, ma i bianconeri sperano che l’esterno brasiliano possa presto accettare il trasferimento in Premier.

A Torino si lavora già sul possibile sostituto e la scelta della dirigenza bianconera, con il beneplacito di Andrea Pirlo, è ricaduta su Federico Chiesa, già più volte oggetto del desidero di Nedved e Agnelli.

Il talento classe 1997 ha già tacitamente fatto intendere di voler vestire la maglia bianconera rifiutando le varie proposte di trasferimento che gli sono arrivate. L’ostacolo che si pone però tra la Juventus e Chiesa si chiama Rocco Comisso.

Il presidente americano ha intenzione di costruire una grande Fiorentina, ragalando cosi a Firenze una squadra che possa finalmente tornare a competere nei grandi palcoscenici europei. Chiesa è considerato l’uomo chiave su cui costruire la nuova Viola e la cessione del gioiellino fiorentino non è nei programmi dell’ambizioso numero uno viola. Ma le offerte monstre non si rifiutano.

La Fiorentina sarebbe disposta a lasciar partire Federico Chiesa solo se l’offerta del club zebrato superasse quota 70 milioni. Una bella cifra che la Juventus spenderebbe solo in caso di partenza di Douglas Costa cosi da ammortizzare i costi.

Non solo Douglas Costa però potrebbe essere la chiave per raggiungere Chiesa. Nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino della Roma l’esterno Federico Bernardeschi. L’ex calciatore viola ha vissuto tanti momenti alti e bassi nel corso della sua avventura bianconera e l’avventura nella Capitale di sicuro gli darebbe nuova linfa.

La Juve ci pensa e con la necessità di fare cassa potrebbe anche accettare di vendere Bernardeschi cosi da investire il capitale ottenuto nell’affare Chiesa.

Intanto torna di moda per l’attacco bianconero il nome di Stephan El Shaarawy. Il Faraone è ormai stanco della sua avventura cinese ed ha voglia di ritornare in Europa. Il PSG nelle scorse settimane ha provato un timido approccio, ma i parigini non sono i solo ad essersi mossi. Anche la Juventus ha fatto un sondaggio per arrivare al talento scuola Milan e non è da escludere che Nedved e Paratici possano tentare l’affondo per riportarlo in Italia.

