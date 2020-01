Calciomercato: vicino scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma

Trattativa lampo quella che Inter e Roma cercheranno di concludere nella giornata di oggi, con Politano che potrebbe finire in giallorosso e Spinazzola pronto a fare rotta inversa.

Il brutto infortunio di Nicolò Zaniolo ha apportato una netta accelerazione e un totale cambiamento nei piani di mercato giallorossi. Non solo è stato bloccata seduta stante la trattativa che avrebbe potuto portare alla cessione di Under, ma addirittura si è andati, in quel ruolo, alla ricerca di altri nomi.

Primo sulla lista è Suso. L’esterno rossonero è una calciatore che la società giallorossa segue da diverso tempo, e prenderlo in questo momento, quando le sue condizioni sembrano non essere al top, significherebbe concludere una trattativa con il Milan per non più di 25-28 milioni. D’altro canto, però, c’è pur sempre il lato “scommessa” e bisognerà capire quanto la Roma crede ancora nello spagnolo.

Più percorribile è invece la pista Politano. L’ex Sassuolo sta trovando molto poco spazio nella nuova Inter di Antonio Conte e sembrerebbe essere ben disposto ad un trasferimento nella capitale. L’Inter non fa muro, ma ha telefonicamente imposto ai giallorossi la propria richiesta: 25 milioni o lo scambio alla pari con Spinazzola.

Antonio Conte, si sa, con l’assenza di Asamoah sta un po’ soffrendo su quella corsia con il solo Biraghi. Ecco, quindi, che al “si” della Roma allo scambio, la pista si sia fatta, in pochissimo tempo, più calda di quanto si potesse mai immaginare. Alcune indiscrezioni, addirittura, parlano di una possibile chiusura della trattativa già nella giornata di oggi.

