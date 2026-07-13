Il mercato di Serie A entra nel vivo con una raffica di notizie che stanno stravolgendo i piani delle grandi del nostro campionato. Tra botti improvvisi, brusche frenate e clamorose rotture interne, ecco il punto completo sulle trattative più calde delle ultime ore.

🔴 Milan, l’effetto domino sblocca la fascia: Aston Villa su Estupinan

Le manovre sulle corsie laterali europee stanno provocando un vero e proprio effetto domino che scuote Casa Milan. Il Paris Saint-Germain ha chiuso l’acquisto del terzino francese Lucas Digne dall’Aston Villa per circa 8 milioni di euro. Questo movimento ha spinto immediatamente il club di Birmingham, guidato da Unai Emery, a piombare con decisione su Pervis Estupinan. L’esterno ecuadoriano, arrivato in rossonero un anno fa per 18 milioni, potrebbe essere la prima vera cessione del nuovo Milan, con una richiesta di bilancio che si attesta intorno ai 15 milioni di euro. Ore decisive in Premier League per sbloccare i fondi necessari al mercato in entrata del Diavolo. Nel frattempo, scatta anche il Como, attivissimo in questa sessione e pronto a far firmare i suoi nuovi colpi.

⚪ Juve, tra il sogno Ederson e il caso Zaniolo

In casa Juventus si lavora costantemente sul delicato equilibrio tra competitività tecnica e sostenibilità economica. Per il centrocampo i sogni portano a Ederson dell’Atalanta (valutato 50 milioni), ma occhio alle opportunità “low cost”. È scoppiata infatti una vera e propria bufera tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese. Il trequartista ha rotto con i friulani a causa di numerose clausole inserite nella bozza del nuovo contratto, decidendo di non allenarsi. La Juventus (che lo valuta come alternativa a Brahim Diaz) e il Milan restano vigili alla finestra, pronte a sfruttare un clamoroso strappo che potrebbe costringere l’Udinese a rivedere al ribasso il prezzo del giocatore. Più complicati i nodi legati a Franck Kessié e Leon Goretzka per via degli ingaggi elevati.

🔵 Napoli, tutto fatto per Zeballos: si attende solo un tassello

Il ds Giovanni Manna ha praticamente in pugno il nuovo jolly offensivo per il tridente di Massimiliano Allegri: si tratta di Exequiel Zeballos. L’esterno argentino classe 2002 è pronto a lasciare il Boca Juniors per circa 9 milioni di euro. Il giocatore ha già detto sì a un contratto quadriennale fino al 2030 a 1,3 milioni a stagione. L’affare è in una fase di momentaneo stallo solo perché il Napoli deve prima formalizzare una cessione nel reparto per fargli spazio, ma l’accordo con il ragazzo è totale.

⚫ Inter, il punto di Marotta: sfuma Khalaili, ma l’obiettivo è la seconda stella

Ufficialmente aperta la nuova stagione anche in casa Inter con le parole del presidente Beppe Marotta in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Marotta ha annunciato il clamoroso stop per l’esterno israeliano Anan Khalaili: il giocatore dell’Union Saint-Gilloise non ha superato le visite mediche di idoneità del Coni, facendo saltare definitivamente il trasferimento. Nonostante l’imprevisto e il mancato arrivo di Palestra (finito all’estero), Marotta ha blindato gli obiettivi societari: “Siamo la squadra da battere, non ci nascondiamo. Vogliamo fare molto meglio in Champions e vincere il secondo Scudetto di fila”.