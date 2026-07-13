Il calcio d’estate entra nel vivo. Con i ritiri pre-campionato ormai avviati, per le big di Serie A è tempo di testare i nuovi acquisti e schemi tattici in vista della stagione 2026/2027.

Se non vuoi perderti nemmeno un minuto dei primi big match stagionali e dei tornei internazionali, ecco il calendario completo, le date, gli orari e la copertura televisiva delle amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

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🖤💙 Inter: il programma delle amichevoli

I campioni d’Italia mettono alla prova i motori con quattro test di altissimo livello, inclusi i super match contro Manchester City, Milan e Juventus.

Data e Ora Partita Dove vederla in TV Domenica 26 luglio, ore 16.00 Karlsruher – Inter DAZN, Sky Sabato 1 agosto, ore 18.00 Manchester City – Inter DAZN, Sky Mercoledì 5 agosto, ore 18.00 Milan – Inter DAZN, Sky Sabato 8 agosto, ore 13.00 Juventus – Inter DAZN, Sky

🤍🖤 Juventus: il programma delle amichevoli

Calendario fittissimo per i bianconeri, che scenderanno in campo ben sette volte tra Svizzera, big match europei (Chelsea e Nizza) e la classica sfida in famiglia con la Next Gen.

Data e Ora Partita Dove vederla in TV Sabato 18 luglio, ore 15.30 Basilea – Juventus DAZN, Sky Sabato 25 luglio, ore 16.00 Standard Liegi – Juventus DAZN, Sky Venerdì 31 luglio, ore 18.00 Juventus – Nizza DAZN, Sky Mercoledì 5 agosto, ore 13.45 Chelsea – Juventus DAZN, Sky Sabato 8 agosto, ore 13.00 Juventus – Inter DAZN, Sky Martedì 11 agosto, ore 16.00 Juventus – Palermo DAZN, Sky Lunedì 17 agosto, orario da def. Juventus – Juventus Next Gen DAZN, Sky

🔴⚫ Milan: il programma delle amichevoli

Il Diavolo punta su pochi test ma estremamente selettivi oltremanica e nel derby milanese, sfidando storiche potenze del calcio britannico come Celtic e Manchester United.

Data e Ora Partita Dove vederla in TV Sabato 25 luglio, ore 18.00 Celtic – Milan DAZN, Sky Mercoledì 5 agosto, ore 18.00 Inter – Milan DAZN, Sky Sabato 15 agosto, ore 16.00 Manchester United – Milan DAZN, Sky

🔵⚪ Napoli: il programma delle amichevoli

Gli azzurri scelgono una preparazione graduale. Dopo i primi collaudi contro Arezzo e Carrarese, il livello si alza nettamente ad agosto con la tripla sfida spagnola e greca. Tutte le gare saranno visibili in modalità pay-per-view.

Data e Ora Partita Dove vederla in TV Mercoledì 22 luglio, ore 18.00 Napoli – Arezzo Sky Primafila Domenica 26 luglio, ore 18.00 Napoli – Carrarese Sky Primafila Mercoledì 5 agosto, ore 18.30 Napoli – Osasuna Sky Primafila Sabato 8 agosto, ore 21.00 Napoli – Celta Vigo Sky Primafila Mercoledì 12 agosto, ore 21.00 Napoli – Aris Salonicco Sky Primafila

🟡🔴 Roma: il programma delle amichevoli

I giallorossi scelgono una tournée speculare: prime uscite francesi e gallesi per poi chiudere con test probanti contro il Brighton in Inghilterra e il Borussia Dortmund a metà agosto.

Data e Ora Partita Dove vederla in TV Domenica 26 luglio, ore 17.30 Cannes – Roma DAZN Sabato 1 agosto, ore 16.00 Cardiff – Roma DAZN Martedì 4 agosto, ore 20.00 Newport County – Roma DAZN Sabato 8 agosto, ore 16.00 Brighton – Roma DAZN Mercoledì 15 agosto, ore 17.30 Borussia Dortmund – Roma DAZN

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