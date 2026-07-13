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Amichevoli estive big Serie A: il calendario completo di Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma (e dove vederle in TV)

Di Luca M. 2 minuti di lettura
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Amichevoli estive big Serie A: il calendario completo di Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma (e dove vederle in TV)

Il calcio d’estate entra nel vivo. Con i ritiri pre-campionato ormai avviati, per le big di Serie A è tempo di testare i nuovi acquisti e schemi tattici in vista della stagione 2026/2027.

Se non vuoi perderti nemmeno un minuto dei primi big match stagionali e dei tornei internazionali, ecco il calendario completo, le date, gli orari e la copertura televisiva delle amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

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🖤💙 Inter: il programma delle amichevoli

I campioni d’Italia mettono alla prova i motori con quattro test di altissimo livello, inclusi i super match contro Manchester City, Milan e Juventus.

Data e OraPartitaDove vederla in TV
Domenica 26 luglio, ore 16.00Karlsruher – InterDAZN, Sky
Sabato 1 agosto, ore 18.00Manchester City – InterDAZN, Sky
Mercoledì 5 agosto, ore 18.00Milan – InterDAZN, Sky
Sabato 8 agosto, ore 13.00Juventus – InterDAZN, Sky

🤍🖤 Juventus: il programma delle amichevoli

Calendario fittissimo per i bianconeri, che scenderanno in campo ben sette volte tra Svizzera, big match europei (Chelsea e Nizza) e la classica sfida in famiglia con la Next Gen.

Data e OraPartitaDove vederla in TV
Sabato 18 luglio, ore 15.30Basilea – JuventusDAZN, Sky
Sabato 25 luglio, ore 16.00Standard Liegi – JuventusDAZN, Sky
Venerdì 31 luglio, ore 18.00Juventus – NizzaDAZN, Sky
Mercoledì 5 agosto, ore 13.45Chelsea – JuventusDAZN, Sky
Sabato 8 agosto, ore 13.00Juventus – InterDAZN, Sky
Martedì 11 agosto, ore 16.00Juventus – PalermoDAZN, Sky
Lunedì 17 agosto, orario da def.Juventus – Juventus Next GenDAZN, Sky

🔴⚫ Milan: il programma delle amichevoli

Il Diavolo punta su pochi test ma estremamente selettivi oltremanica e nel derby milanese, sfidando storiche potenze del calcio britannico come Celtic e Manchester United.

Data e OraPartitaDove vederla in TV
Sabato 25 luglio, ore 18.00Celtic – MilanDAZN, Sky
Mercoledì 5 agosto, ore 18.00Inter – MilanDAZN, Sky
Sabato 15 agosto, ore 16.00Manchester United – MilanDAZN, Sky

🔵⚪ Napoli: il programma delle amichevoli

Gli azzurri scelgono una preparazione graduale. Dopo i primi collaudi contro Arezzo e Carrarese, il livello si alza nettamente ad agosto con la tripla sfida spagnola e greca. Tutte le gare saranno visibili in modalità pay-per-view.

Data e OraPartitaDove vederla in TV
Mercoledì 22 luglio, ore 18.00Napoli – ArezzoSky Primafila
Domenica 26 luglio, ore 18.00Napoli – CarrareseSky Primafila
Mercoledì 5 agosto, ore 18.30Napoli – OsasunaSky Primafila
Sabato 8 agosto, ore 21.00Napoli – Celta VigoSky Primafila
Mercoledì 12 agosto, ore 21.00Napoli – Aris SaloniccoSky Primafila

🟡🔴 Roma: il programma delle amichevoli

I giallorossi scelgono una tournée speculare: prime uscite francesi e gallesi per poi chiudere con test probanti contro il Brighton in Inghilterra e il Borussia Dortmund a metà agosto.

Data e OraPartitaDove vederla in TV
Domenica 26 luglio, ore 17.30Cannes – RomaDAZN
Sabato 1 agosto, ore 16.00Cardiff – RomaDAZN
Martedì 4 agosto, ore 20.00Newport County – RomaDAZN
Sabato 8 agosto, ore 16.00Brighton – RomaDAZN
Mercoledì 15 agosto, ore 17.30Borussia Dortmund – RomaDAZN

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