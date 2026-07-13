Il calcio d’estate entra nel vivo. Con i ritiri pre-campionato ormai avviati, per le big di Serie A è tempo di testare i nuovi acquisti e schemi tattici in vista della stagione 2026/2027.
Se non vuoi perderti nemmeno un minuto dei primi big match stagionali e dei tornei internazionali, ecco il calendario completo, le date, gli orari e la copertura televisiva delle amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.
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🖤💙 Inter: il programma delle amichevoli
I campioni d’Italia mettono alla prova i motori con quattro test di altissimo livello, inclusi i super match contro Manchester City, Milan e Juventus.
|Data e Ora
|Partita
|Dove vederla in TV
|Domenica 26 luglio, ore 16.00
|Karlsruher – Inter
|DAZN, Sky
|Sabato 1 agosto, ore 18.00
|Manchester City – Inter
|DAZN, Sky
|Mercoledì 5 agosto, ore 18.00
|Milan – Inter
|DAZN, Sky
|Sabato 8 agosto, ore 13.00
|Juventus – Inter
|DAZN, Sky
🤍🖤 Juventus: il programma delle amichevoli
Calendario fittissimo per i bianconeri, che scenderanno in campo ben sette volte tra Svizzera, big match europei (Chelsea e Nizza) e la classica sfida in famiglia con la Next Gen.
|Data e Ora
|Partita
|Dove vederla in TV
|Sabato 18 luglio, ore 15.30
|Basilea – Juventus
|DAZN, Sky
|Sabato 25 luglio, ore 16.00
|Standard Liegi – Juventus
|DAZN, Sky
|Venerdì 31 luglio, ore 18.00
|Juventus – Nizza
|DAZN, Sky
|Mercoledì 5 agosto, ore 13.45
|Chelsea – Juventus
|DAZN, Sky
|Sabato 8 agosto, ore 13.00
|Juventus – Inter
|DAZN, Sky
|Martedì 11 agosto, ore 16.00
|Juventus – Palermo
|DAZN, Sky
|Lunedì 17 agosto, orario da def.
|Juventus – Juventus Next Gen
|DAZN, Sky
🔴⚫ Milan: il programma delle amichevoli
Il Diavolo punta su pochi test ma estremamente selettivi oltremanica e nel derby milanese, sfidando storiche potenze del calcio britannico come Celtic e Manchester United.
|Data e Ora
|Partita
|Dove vederla in TV
|Sabato 25 luglio, ore 18.00
|Celtic – Milan
|DAZN, Sky
|Mercoledì 5 agosto, ore 18.00
|Inter – Milan
|DAZN, Sky
|Sabato 15 agosto, ore 16.00
|Manchester United – Milan
|DAZN, Sky
🔵⚪ Napoli: il programma delle amichevoli
Gli azzurri scelgono una preparazione graduale. Dopo i primi collaudi contro Arezzo e Carrarese, il livello si alza nettamente ad agosto con la tripla sfida spagnola e greca. Tutte le gare saranno visibili in modalità pay-per-view.
|Data e Ora
|Partita
|Dove vederla in TV
|Mercoledì 22 luglio, ore 18.00
|Napoli – Arezzo
|Sky Primafila
|Domenica 26 luglio, ore 18.00
|Napoli – Carrarese
|Sky Primafila
|Mercoledì 5 agosto, ore 18.30
|Napoli – Osasuna
|Sky Primafila
|Sabato 8 agosto, ore 21.00
|Napoli – Celta Vigo
|Sky Primafila
|Mercoledì 12 agosto, ore 21.00
|Napoli – Aris Salonicco
|Sky Primafila
🟡🔴 Roma: il programma delle amichevoli
I giallorossi scelgono una tournée speculare: prime uscite francesi e gallesi per poi chiudere con test probanti contro il Brighton in Inghilterra e il Borussia Dortmund a metà agosto.
|Data e Ora
|Partita
|Dove vederla in TV
|Domenica 26 luglio, ore 17.30
|Cannes – Roma
|DAZN
|Sabato 1 agosto, ore 16.00
|Cardiff – Roma
|DAZN
|Martedì 4 agosto, ore 20.00
|Newport County – Roma
|DAZN
|Sabato 8 agosto, ore 16.00
|Brighton – Roma
|DAZN
|Mercoledì 15 agosto, ore 17.30
|Borussia Dortmund – Roma
|DAZN
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