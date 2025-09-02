Calciomercato, ultimo giorno da urlo: Sancho all’Aston Villa, Zinchenko al Nottingham e Kolo Muani al Tottenham

Calciomercato - Stadiosport.it

È stata una giornata frenetica di deadline day sia in Italia che in Inghilterra, con diversi giocatori accostati a club di Serie A per gran parte dell’estate che hanno invece completato le loro mosse definitive solo all’ultimo momento. Tra tutti spicca Jadon Sancho, esterno del Manchester United che per settimane è stato al centro delle trattative con Roma e Juventus, ma che alla fine ha scelto un trasferimento in prestito all’Aston Villa proprio nelle ultime ore di mercato.

Anche Oleksandr Zinchenko, difensore dell’Arsenal, ha chiuso il suo trasferimento last-minute: il terzino ucraino passa al Nottingham Forest, sempre in Premier League. In estate era stato più volte accostato al Milan, che tuttavia ha poi deciso di puntare su Pervis Estupiñán come rinforzo per sostituire Theo Hernandez, lasciando così strada libera alla trattativa con il Forest.

Delusione invece per Roma e Juventus nella lunga saga Kolo Muani. L’attaccante francese sembrava destinato a un ritorno in bianconero dopo l’ottimo prestito della seconda parte della scorsa stagione, ma le trattative con il PSG si sono arenate. La Juventus ha provato in ogni modo a convincere il club parigino ad abbassare le richieste economiche, proponendo anche un nuovo prestito, ma la dirigenza francese ha perso la pazienza.

Alla fine, Randal Kolo Muani ha scelto la Premier League: l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte approda al Tottenham Hotspur con la formula del prestito annuale. A Londra troverà altri rinforzi di prestigio arrivati quest’estate, tra cui Mohammed Kudus, Xavi Simons e Joao Palhinha, che vanno a completare una campagna acquisti di alto livello per gli Spurs.