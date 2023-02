Calciomercato: tutti i calciatori di Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga in scadenza di contratto 2023

Calciomercato: tutti i nomi dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023

La Premier League resta sicuramente una delle opportunità più appetibili per quanto riguarda i giocatori che andranno in scadenza contrattuale a giugno, sono molti, i nomi in voga per i quali alcuni club si sono già mossi nella sessione di calciomercato invernale. Primo fra tutti quello di Roberto Firminio, per il quale c’era stato un sondaggio dell’Inter, nei neroazzurri il colpo Romelu Lukaku non ha portato gli effetti sperati, tant’è che la dirigenza interista si starebbe guardando intorno, qualora il belga non desse le risposte attese anche nel girone di ritorno. Attualmente risulta esserci ancora distanza tra l’attaccante brasiliano e il Liverpool, che ancora non si è fatto avanti per trattenere il giocatore, l’Inter resta a guardare.

Da valutare anche la situazione N’Golo Kantè, il campione del mondo francese reduce da un infortunio alla coscia è in scadenza con i Blues a giugno, ma dopo il calciomercato faraonico fatto dal Chelsea nella sessione invernale e l’arrivo di Enzo Fernandez, lo spazio per Kantè sembra essersi chiuso drasticamente. Il club che finora ha mostrato maggior interesse per il trentenne francese è stato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che già a gennaio aveva sondato il terreno per un potenziale trasferimento ma senza trovare l’intesa con il club inglese. La trattativa potrebbe subire degli sviluppi positivi nella prossima finestra di mercato.

Ecco tutti i calciatori di Premier League in scadenza di contratto a giugno 2023

Lucas Moura

N’Golo Kantè

Roberto Firminio

Tielemans

Zaha

Gundogan

Soyuncu

Naby Keita

Nelson Semedo

Yerry Mina

Adama Traorè

David De Gea

Jesse Lingard

Daniel Amartey

Doucurè

Manuel Lanzini

Vladimir Coufal

Da tenere d’occhio anche la questione contrattuale in Ligue 1 di Lionel Messi, il neocampione del mondo è, infatti, in scadenza a giungo e ancora non si sembra esser giunti ad un’intesa decisiva con il PSG. Sembra essere comunque solo questione di tempo prima che il club parigino passi ad accontentare le richieste economiche dell’argentino, anche se non è totalmente da escludere un suo potenziale addio al calcio europeo, di fatto il club saudita dell’Al Hilal sarebbe pronto ad offrire al Dieci un contratto di 300 milioni di euro, con il quale andrebbe a diventare lo sportivo più pagato al mondo, superando proprio Cristiano Ronaldo. Ancora a secco di rinnovo anche Sergio Ramos, anche lui corteggiato dagli emiri arabi dell’Al Nassr, Houssem Aouar, sul quale ci sarebbe stato un interessamento di Inter e Milan e Jonathan Bamba, esterno offensivo del Lille che piace molto al Napoli.

Ecco tutti i giocatori di Ligue 1 in scadenza di contratto a giugno 2023

Lionel Messi

Houssem Aouar

Jonathan Bamba

Moussa Dembelè

Ross Barkley

Hamari Traorè

Sergio Ramos

Dijku

Alexis Sanchez

Belkebla

Duverne

Kolasianic

Khazri

Aron Ramsey

Pedro Mendes

Ismaily

Molti nomi di spessore in scadenza a giungo anche in Bundesliga, tra cui quello di Marcus Thuram. Il calciatore francese e il Glabach sembrano essere ancora molto lontani dal trovare un accordo economico, situazione che avrebbe scatenato l’interessamento di moltissimi club europei come Inter, Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco, quest’ultimo leggermente in vantaggio sulle altre. Anche Marco Reus, storica bandiera del Borussia Dortmund, non ha ancora ricevuto una proposta valida per il suo rinnovo contrattuale. Attualmente il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, su di lui ci sarebbe stato un sondaggio della Juventus nel caso dovesse partire Di Maria.

Ecco tutti i giocatori della Bundesliga in scadenza di contratto a giugno 2023

Marcus Thuram

Marco Reus

Evan Ndincka

Kamada

Leimer

Guerrero

Bensebaini

Dahoud

Rani Khedira

Dennis Geinger

Mats Hummels

Choupo-Moting

Modeste

Stindl

Guilavogui

Sitazione atipica quella che riguarda le scadenze di contratto in casa Real Madrid, dove tra i giocatori ancora a secco di rinnovo ci sono Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos e Marco Asensio. Il club Madrileno starebbe per giungere ad un accordo con il pallone d’oro Karim Benzema, ma non ci sono stati ancora segni convincenti per Kroos, Modric e Asensio, con l’ultimo che sarebbe pronto a salutare a giugno. Molto simile è la situazione in casa dell’altro club madrileno, l’Atletico Madrid, che deve fare i conti con i rinnovi di Lemar, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro, Witsel e Doherty.

Ecco tutti i giocatori della Liga in scadenza di contratto a giugno 2023

Karim Benzema

Luka Modric

Marco Asensio

Lemar

Witsel

Doherty

Inigo Martinez

David Soria

Dani Ceballos

Sergi Roberto

Sergio Busquets

Pedrosa

Munir

David Silva

Hugo Mallo

Alex Garcia

Nacho Fernandez